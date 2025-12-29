Китайските автомобили завладяват пътищата във Великобритания

В един есенен понеделник Дугъл Кийт изкарва електрическа кола от своя шоурум в Лийдс, Северна Англия, и натисна педала за ускорение. Колата, произведена в Китай от BYD, може да ускори до 100 км/ч за 3,8 секунди. Друг важен фактор е цената – около 48 хил. паунда (64 400 долара), което е с 20 на сто по-малко от най-висококачествения Tesla Model 3, пише New York Times.

Кийт, който продава автомобили повече от четири десетилетия, казва, че клиентите са били скептично настроени към закупуването на превозни средства, произведени в Китай, когато отваря шоурума през 2023 г. за модели на BYD, най-големия китайски автомобилен производител. Сега той има шест такива обекта, посветени на марката.

„Някои хора смятат, че щом е китайско, ще бъде произведено евтино“, посочва той. „Но след това ги питам: „Къде мислите, че е сглобен вашият iPhone?“.

Китайските автомобили бързо набират популярност във Великобритания, водени от комбинация от фактори. Липсата на високи мита върху китайските електрически превозни средства - за разлика от Европейския съюз (ЕС) или САЩ, където властите приемат налозите като начин за защита на местното производство - означава, че автомобилите могат да се продават във Великобритания на по-ниски цени. А британските купувачи не са особено лоялни към марките, тъй като няма голям британски производител на автомобили за масовия пазар.

Миналия месец около десетина китайски автомобилни производителя, като BYD, Chery и Geely, са спечелили 13% от общия пазар на нови коли във Великобритания, приблизително двойно повече спрямо пазарния им дял преди година, показват данни на Обществото на производителите и търговците на моторни превозни средства.

„Темпът не може да се сравни с нищо, което пазарът е виждал досега“, изтъква Иън Плъмър, главен търговски директор на Autotrader, най-големият онлайн пазар за автомобили във Великобритания.

BYD и Chery, които продават своите модели в страната чрез марките Jaecoo и Omoda, печелят пазарен дял във Великобритания пет или шест пъти по-бързо от предишните участници, като Tesla преди десетилетие и южнокорейската Kia през 90-те години на миналия век, отбелязва Плъмър.

Британската автомобилна индустрия отчита спад от години и през 2025 г. е произвела около 600 хил. автомобила, което е около половината от темпа на производство в края на миналото десетилетие. В списъка с водещи производители влизат японската Nissan, местната Jaguar Land Rover, собственост на индийската Tata Motors, и Mini, която е част от BMW.

През последните години Китай се превърна в най-големия износител на автомобили в света, навлизайки в страни като Мексико, Бразилия, Малайзия и Южна Африка. Най-голямата икономика в Азия произвежда много повече електрически превозни средства от която и да е друга страна, а нейните автомобилни производители са доказали, че могат да отговорят на променящите се разпоредби и предпочитания на потребителите.

Пекин насърчава износа като начин за справяне със свръхкапацитета у дома, който води до безмилостна конкуренция и значителни загуби. Рязкото увеличение на китайския износ предизвика негативна реакция в западните страни, които имат големи местни автомобилни индустрии.

Американските мита върху китайските електрически автомобили на практика забраниха тези превозни средства на пазара. ЕС наложи до 45% мита върху превозните средства, задвижвани с батерии, от Китай.

Великобритания не е издигнала подобни търговски бариери, а налага 10-процентно мито върху всички вносни автомобили. Една от причините е, че британското правителство се стреми към по-тесни икономически връзки с Китай.

Около 2 млн. нови автомобила се продават във Великобритания всяка година. От 2019 г. насам броят на различните марки, регистриращи продажби, почти се е удвоил, надхвърляйки 70 фирми, изчислява Autotrader. Но нито една марка не се радва на същата лоялност или пазарен дял като Volkswagen в Германия или Renault и Peugeot във Франция.

Китайските автомобили получиха тласък във Великобритания благодарение на SAIC Motor, китайски държавен производител на автомобили, който придоби британската марка MG след нейния колапс в средата на първото десетилетие на този век. Това доведе до изместване на производството в Китай, докато през 2016 г. SAIC не затвори фабриката на MG в Мидландс, автомобилното сърце на Великобритания.

Автомобилите на MG, внесени от Китай, представляват над 4% от новите регистрации във Великобритания от началото на годината, което е най-големият дял за китайска марка. BYD е спечелил малко над 2%, приблизително колкото е делът на Tesla.

Кийт продава първата си кола на 16 години през 1980 г. През следващото десетилетие той постепенно поема бензиностанцията и сервиза на баща си, където се продават и автомобили на марката Skoda, произведени тогава в комунистическа Чехословакия. В началото на 90-те години той залага на марката и отваря шоурум малко след като Skoda е придобита от Volkswagen, но преди тя да си спечели репутацията на марка, предлагаща стойност и надеждност.

В началото на това десетилетие китайската BYD привлича вниманието на Кийт. Заедно с група други независими дилъри, той предлага на автомобилния производител възможностите си и преди две години и половина става един от първите франчайз дилъри за марката във Великобритания.

Първоначално това се оказва „много тежка работа“, признава Кийт. Малко купувачи на автомобили са чували за BYD, като по това време компанията предлага само изцяло електрически модели.

Но с появата на по-голямо разнообразие – особено плъгин хибриди – продажбите се увеличават. Неговият търговски екип набляга на предимствата на добре оборудваните автомобили, с въртящи се сензорни екрани, безжични зарядни устройства за телефони, гласово управление и дори функции за караоке.

„Клиентите започват да разбират, че това не е бюджетна марка“, посочва Фозия Сидик, която продава автомобили на BYD от откриването на шоурума в Лийдс.

Сидик наскоро помага за продажбата на нов плъгин хибриден SUV на BYD на Стив Вайн. Той купува колата, която се предлага на дребно за около 33 хил. паунда, отчасти заради просторното ѝ купе и големия пробег на батерията. 55-годишният Вайн редовно шофира повече от 400 км от дома си близо до Лийдс до югозападния крайбрежен град Корнуол и иска да може да продължи го прави, без да се налага да спира и да зарежда твърде дълго време.

В Дербишир, 60-годишният Роджър Лайънс наскоро си купува електрически BYD Seal Excellence за 48 хил. паунда, след като изпробва модели на Audi, Hyundai и Porsche. BYD се оказва „толкова приятен за шофиране, колкото Porsche, и има повече играчки от която и да е друга кола“, признава той.

Окуражен от успеха на своите дилъри на BYD, Кийт отваря два обекта за продажба на автомобили, произведени от Changan, китайски държавен автомобилен производител.

Следващата година Кийт очаква приходите на неговата компания, която управлява 28 дилърства, продаващи коли на различни марки, да достигнат около 500 млн. паунда, което е с над 50% повече отколкото през 2024 г., стимулирани от търсенето на китайски автомобили.

През септември дилърството на BYD в Лийдс продава повече автомобили от всеки друг дилър в района. „Доста добре за марка, за която преди две години никой не беше чувал“, изтъква Кийт.