ООН: Изкуственият интелект може да увеличи разделението между богатите и бедните страни

Изкуственият интелект (AI) може да увеличи разделението между развитите и развиващите се държави, предупреждава доклад на Организацията на обединените нации (ООН), публикуван във вторник. В него се призовава за политики за ограничаване на въздействието на технологията в тази посока, предава Ройтерс.

Докладът на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) алармира за възможно „голямо разминаване“, което да се появи между държавите по отношение на икономическите резултати, уменията на хората и системите на управление.

Докладът на ПРООН „Следващото голямо разминаване: Защо изкуственият интелект може да увеличи неравенството между държавите“ гласи още, че търговията, технологиите и развитието са помогнали за намаляване на разликите между държавите през последните десетилетия, носейки значителни подобрения в доходите, здравеопазването и образованието. Сега обаче тези постижения сега са изложени на риск.

„Смятаме, че AI бележи нова ера на нарастващо неравенство между държавите след години на сближаване през последните 50 години“, заяви Филип Шелекенс, главен икономист за регионалното бюро на ПРООН за Азиатско-Тихоокеанския регион, на пресконференция в Женева.

По думите му, в крайна сметка дори по-богатите държави биха пострадали, ако по-бедните изостанат заради изкуствения интелект.

„Ако неравенството продължи да нараства, последващите ефекти по отношение на сигурността и недокументираните форми на миграция също ще станат по-тревожни“, добави той.