Икономиката на Индия расте със 7,4%, но къде са данъците?

Индия отново е най-бързо развиващата се голяма икономика в света, въпреки че е изправена пред американски мита заради покупките на руски петрол. И все пак капиталът бяга, валутата се обезценява, бизнесът не инвестира, а данъчните приходи се колебаят, пише Bloomberg.

Последният момент има най-непосредствено значение. Данните за събираемостта на данъци са точни числа, докато брутният вътрешен продукт (БВП) е статистически артефакт. Министерството, отговорно за изчисленията, прогнозира ускорение на растежа на БВП - до 7,4% от 6,5% преди това. И все пак, през първите осем месеца на текущата фискална година нетните данъчни постъпления на Ню Делхи не достигат дори половината от очакваното.

Нов бюджет трябва да бъде представен на 1 февруари, а пазарите на облигации са напрегнати. Данъците върху потреблението бяха намалени през септември, но ако облекчението не успее да повиши икономическата активност устойчиво, инвеститорите може да бъдат помолени да компенсират продължаващия спад в държавните приходи.

Това предизвикателство може да се усложни, ако действителното състояние на икономиката не е толкова розово, колкото показват цифрите. Остарялата статистическа база и зависимостта от корпоративна база данни, която не измерва директно неформалната активност, са добре познати методологични слабости на оценката на националния доход в Индия. Бизнесът, който е използвал радостните данни за растежа като ориентир, често е бил объркан от по-баналната реалност.

Съществува и трети източник на объркване. Номиналният БВП, измерен по текущи цени, се забавя рязко след края на пандемията и изчерпването на натрупаното търсене. Но реалният, или коригиран спрямо инфлацията, растеж на БВП остава силен, което предполага, че въздействието на промените в цените може би не се отчита правилно в официалните данни.

И трите проблема вероятно ще бъдат решени, когато правителството обяви нова серия от данни за БВП към края на следващия месец. Дори ако обновяването не задоволи всички критици, вероятно ще представи по-точна картина в посоката – дали растежът държи по-висока или по-ниска траектория – в най-многолюдбата страна в света.

Това ще бъде от огромна полза за политиците, които в момента действат на сляпо. Например, ръководителят на централната банка е разгледал отчетения висок растеж и охладената инфлация, за да заключи, че икономиката е в разгара на рядък период на баланс. Но какво ще стане, ако, както твърдят икономисти, реалната ситуация е по-скоро задънена улица от „слаба данъчна устойчивост и свиващо се фискално пространство“?

Малко вероятно е събирането на данъци под средното ниво да доведе до рязко увеличение на дефицита за цялата година, който някак си ще се управлява около бюджетното си ниво от 4,4% от БВП. Но начинът, по който правителството на премиера Нарендра Моди затяга колана, например като намалява капиталовите разходи или прехвърля тежестта върху провинциалните власти, би могъл да има последици за растежа през следващата фискална година.

28-те щата на Индия наскоро бяха принудени да платят 40% от разходите за ревизираната програма за работнеи места в селскитете райони. Това се случва, когато те се сблъскват с недостиг на ресурси, породен от решението на правителството на Моди да намали националния данък върху стоките и услугите. Тези намаления имаха за цел да стимулират местното потребление на фона на американски мита, въпреки че крайният им ефект е временно увеличаване на продажбите на автомобили и бяла техника през празничния сезон

След като задоволиха допълнителното търсене на кредити за търговия на дребно, банките изпитват затруднения с ликвидността. При липсата на евтини депозити, те не са склонни да абсорбират увеличеното предлагане на държавен дълг.

Защитниците на облигациите нямат притеснения относно инфлацията. Потребителските цени едва се покачват. Ако не друго, опасението е точно обратното: Ниските цени в селските райони предполагат слаб растеж на доходите в селата и анемично търсене. Спадът от 3,4% в събирането на данъци до ноември не е нещо, което инвеститорите в дългови инструменти биха отхвърлили с лека ръка.

Неотдавнашните коментари на министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник показват, че администрацията на Доналд Тръмп не е готова да даде на Индия отсрочка за 50-процетните мита. Това поставя под въпрос предстоящия бюджет на Ню Делхи: Да се стреми към растеж или да заложи на фискална сдържаност, за да ограничи нарастващите разходи?