„Майкъл“ си върна първото място в боксофиса в САЩ след четири седмици на екран

След като в продължение на две седмици изоставаше от „Дяволът носи Прада 2“, биографичният филм за Майкъл Джексън „Майкъл“ си върна първото място в боксофис класацията в Северна Америка с приходи от билети за 26,1 млн. долара, показват предварителните студийни данни от неделя.

Филмът на Lionsgate се намира в изключителна позиция, като досега е събрал 703,9 млн. долара в цял свят, а сумата продължава да нараства, пише Associated Press. Все още има да измине дълъг път, за да изпревари настоящия шампион сред музикалните биографични филми: „Бохемска рапсодия“. Филмът за Queen събра над 910,8 млн. долара на световно ниво.

Този уикенд имаше и няколко нови попълнения, сред които хорърът Obsession, екшънът на Гай Ричи „В сивата зона“ и сагата за отмъщение Is God Is, но останалите филми продължиха да привличат най-голяма публика. Динамиката ще се промени, когато „Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу“ излезе по кината следващия уикенд.

„Дяволът носи Прада 2“ на Disney и 20th Century Studios зае второ място в третия си уикенд с 18 млн. долара, като общите му приходи в САЩ достигнаха 175,9 млн. долара, а на световно ниво – 546,2 млн. долара.

Obsession оглави класацията на новодошлите, надминавайки очакванията с приблизително 16,1 млн. долара от 2615 киносалона. Изгряващата звезда от YouTube Къри Баркър е сценарист и режисьор на трилъра, в който безнадежден романтик получава повече, отколкото е очаквал, когато обектът на неговата любов отвръща на чувствата му. Филмът получи положителни отзиви както от критиците (94% в Rotten Tomatoes), така и от публиката (A- CinemaScore). Може би още по-забележително е, че Баркър е направил филма с бюджет от 750 хил. долара. Focus Feat го придоби след Международния филмов фестивал в Торонто миналата есента срещу около 15 млн. долара.

Четвъртото място в боксофиса този уикенд зае Mortal Kombat II: Филмът, чиито приходи от продажба на билети в САЩ спаднаха с 65% през втория уикенд до 13,4 млн. долара. В световен мащаб филмът е събрал 101,2 млн. долара от 80 пазара.

Amazon MGM Studios има три филма в топ 10 през уикенда, включително „Овце детективи“ на пето място, „Проектът „Аве Мария“ на седмо място и Is God Is, който затваря топ 10.

„Овце детективи“ отбеляза лек спад на приходите от 33% спрямо първия си уикенд, събирайки допълнителни 10,2 млн. долара и достигайки обща сума от 30,5 млн. долара. „Проектът „Аве Мария“, който вече е достъпен за наемане или закупуване за гледане у дома, събра още 3,4 млн долара през деветия си уикенд в кината. Is God Is, адаптация на спечелилата награда „Оби“ пиеса на Алеша Харис за близначки (Кара Янг и Малори Джонсън), които се впускат в търсене, за да намерят и убият малтретиралия ги баща, събра 2,2 млн. долара през първия си уикенд в кината. Филмът има рейтинг от 97% в Rotten Tomatoes.

Междувременно екшънът „В сивата зона“, пуснат от Black Bear, спечели 3 млн. долара от 2018 киносалона. Хенри Кавил, Джейк Джиленхол и Ейза Гонсалес играят главните роли във филма за екип от елитни агенти, които се заемат с невъзможна мисия. Към момента филмът има рейтинг от 44% в Rotten Tomatoes и оценка B в CinemaScore.

През уикенда в кината имаше и няколко високопрофилни повторни премиери, включително „Топ Гън“, който събра 3,1 млн. долара, и „Шрек“, който спечели 1,3 млн. долара.

Пол Дергарабедиан, ръководител на отдела за пазарни тенденции в Comscore, отбеляза, че фактът, че „Прада“, „Майкъл“ и „Топ Гън“ са в топ 10, показва, че „носталгията е в разцвет“.

„Старото отново е на мода и публиката явно го обожава“, каза той.