Шефът на Volkswagen е притиснат да реагира бързо на спада в продажбите в Китай

Главният изпълнителен директор на Volkswagen Group Оливер Блуме е изправен пред решаващо изпитание тази година: да докаже, че може да спре спада на продажбите на германската група в Китай и да навакса технологичната ѝ изоставане спрямо конкурентите, пише Ройтерс.

Принуден да прекрати двойната си роля като шеф на Volkswagen и Porsche от януари, след като звеното за преиум автомобили изпадна в криза, Блуме получи вот на доверие под формата на петгодишно удължаване на договора си като главен изпълнителен директор на групата.

Но без Porsche като разсейващ фактор, инвеститорите, огорчени от общата загуба на пазарна стойност на компаниите в размер на 48 млрд. евро по време на неговото управление, очакват добри резултати - и търпението им е на изчерпване.

Ройтерс разговаря с шестима инвеститори, като всички смятат, че Блуме трябва да покаже, че стратегията му за съживяване на автомобилния производител работи.

На най-големия автомобилен пазар в света, на който Volkswagen някога доминираше, Блуме залага на стратегия, която използва местни партньори, за да съживи продажбите. В същото време той насочва дългоочакваната софтуерна платформа на компанията към западните пазари, разчитайки на високорисково съвместно предприятие със затруднения калифорнийски производител на електрически превозни средства Rivian.

По-добрият от очакваното паричен поток за 2025 г. , отчетен миналата седмица, подхранва надеждите, че усилията на 57-годишния Блуме ще дадат съответните плодове.

Но пространството му за грешки намалява, смята Марк Либшер от SdK, асоциация с 9000 членове, представляващи по-малките акционери на Volkswagen.

„Натискът върху него е огромен“, изтъква той пред Ройтерс. „Блуме сега е принуден да оправдае първоначално гласуваното му доверие в една много трудна пазарна среда“.

Инвеститорите казват, че Блуме трябва спешно да си върне изгубените позиции в Китай, където Volkswagen спечели милиарди евро в годините на лидерство.

Групата беше изпреварена от BYD през 2024 г., падайки на трето място по продажби.

Компанията е преместила ключови технологии и производство на превозни средства в Китай - ход, който според нея ускорява разработването и предоставя на китайските потребители продукт, съобразен с техния вкус.

Блуме обмисля продажбата на повече произведени в Китай автомобили в чужбина, въпреки че Европа, най-големият пазар на Volkswagen, засега остава извън обхвата на тази възможност.

Разширяването на вноса на автомобили или части, произведени в Китай, ще изисква одобрение от влиятелни германски представители на профсъюзите.

След като преди по-малко от две години Volkswagen договори болезнени отстъпки, позволили на Блуме да съкрати 35 000 работни места в Германия, работническият съвет вероятно ще се съпротивлява на подобно решение.

За някои инвеститори проблемите на Volkswagen в Китай подчертават, че компанията изостава в епоха, в която софтуерът владее пазара.

„Скоро ще се навършат 20 години от появата на iPhone“, изтъква Либшер от SdK. „Ужасяващо, дори шокиращо е, че Volkswagen не е в състояние сам да разработи софтуерно решение“.

Системните проблеми в софтуерното подразделение Cariad накараха Блуме да злаожи на външна помощ, инвестирайки 5 млрд. долара в съвместно предприятие със стартъпа Rivian. Компаниите си сътрудничат за разработването на нова електрическа платформа, предназначена да бъде в основата на бъдещите модели за традиционните западни пазари на Volkswagen.

Забавянията в Cariad доведоха до отстраняването през 2022 г. на бившия изпълнителен директор Херберт Дийс. След като понесоха сериозен удар от загубите във Volkswagen и Porsche, влиятелните семейства Порше и Пиех следят отблизо плана за преструктуриране на Блуме.

Говорител на Porsche SE, мажоритарният акционер на Volkswagen, заяви, че Блуме е демонстрирал способността си да развива автомобилния производител по време на труден период за индустрията.

Въпреки че удължаването на договора на Блуме се възприема като демонстрация на подкрепата на Порше и Пиех, договорът не е гаранция за сигурност.