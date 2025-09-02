Работническият лидер на VW призова Оливер Блуме да изостави управлението на Porsche

Влиятелните синдикати на Volkswagen AG се присъединиха към инвеститорите, като настояха главният изпълнителен директор Оливер Блуме да се откаже от двойната си роля и да се съсредоточи върху преструктурирането на най-големия автомобилен производител в Европа, съобщава Bloomberg.

Даниела Кавало, ръководителят на работническия съвет на Volkswagen, призова Блуме да се оттегли от поста главен изпълнителен директор на Porsche AG, в която той продължава да изпълнява ръководни функции, въпреки че оглави управлението на Volkswagen Group през 2022 г.

Porsche вече проучва варианти за евентуални наследници, съобщи Bloomberg миналата седмица.

„Главният изпълнителен директор не може да бъде шеф на непълен работен ден във Волфсбург и да прекарва останалото си време в Porsche“, изтъква Кавало в реч пред работниците във Волфсбург. „Тази ситуация трябва да приключи!“, категорична е тя.

Блуме ръководи Porsche от 2015 г. и запази позицията си, след като наследи Херберт Дийс като главен изпълнителен директор на Volkswagen седем години по-късно. Двойната му роля отдавна тревожи инвеститорите, особено след като и двете компании се сблъскаха с американските мита, намаляващите печалби и по-ниските нива на продажби в Китай.

Porsche понижи финансовите си перспективи два пъти тази година, докато Volkswagen е в процес на мащабно преструктуриране.

Volkswagen се готви да представи първия модел от следващото си поколение електрически автомобили - компактния VW ID.2. Хечбекът, който ще постави началото на ера на нов растеж, ще бъде показан на автомобилното изложение в Мюнхен, което започва следващата седмица.