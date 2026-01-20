2025 г. - рекордна за продажбите на нови леки автомобили в България

Миналата година е била рекордна за продажбите на нови леки автомобили в България, като е подобрила предишния рекорд от 2008 г. Продадените леки автомобили в страната ни са били с около 6000 повече в сравнение с 2024 г. Това съобщи Александър Костадинов, председател на Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

В сегмента на лекотоварните автомобили има лек спад, но пазарът на тежкотоварни камиони продължава да расте, което е показателно за нуждите на бизнеса, отбеляза той.

Според госта две са причините за рекордния брой продажби през миналата година – повишаването на покупателната способност на българите и най-вече осъзнаването от все повече хора, че покупката на чисто нов автомобил ще им излезе по-евтина в средносрочен и дългосрочен план в сравнение със закупуването на стара кола, в чиято поддръжка трябва да инвестират значителна сума.

„Рамката, в която се развива българската мобилност, е отрицателно настроена към новите автомобили. Оттам идва и печалната ни слава на страната с най-стария автопарк в Европа – не защото сме бедни, а защото се стимулират покупките на стари и замърсяващи автомобили“, коментира Костадинов.

Системата в България е направена така, че да стимулира хората да купуват употребявани автомобили, изтъкна събеседникът. И даде пример: „Ако сте частно лице и купите 10-годишна кола от Германия, ще платите ДДС, равно на нула. Ако купите чисто нов автомобил, ще платите ДДС. Ако колата ви е 10-годишна, данъкът ви ще бъде по-нисък на година“.

Според Костадинов, ако държавата е на мястото си, тенденцията много бързо може да бъде обърната. За целта е нужна стратегия и системата да е изградена така, че да включва принципа „замърсителят плаща“, да предвижда стимули за покупка на нови електрически автомобили, да създава нисковъглеродни емисионни зони в големите градове, добави той.

На този фон пазарът на електрически автомобили в България през миналата година е бил около 5% от общия пазар, т.е. около 2500-3000 коли, съобщи Костадинов. Общият парк от електрически коли в България е около 25 хил. автомобила. „Това, на фона на общ автомобилен парк от 3,6 млн. коли, е капчица в океана на силно замърсяващите автомобили“, отбеляза той.

Според госта са очевидни потребностите на обществото да се стимулира подобен пазар, а ролята на държавата е да реши как да го направи.

