Тримесечните продажби на Mercedes спадат заради проблемите в Китай

Продажбите на автомобили на Mercedes-Benz Group AG спадат през първото тримесечие поради задълбочаващия се спад в Китай, където западните марки губят позиции пред новите местни конкуренти, навлизащи в луксозния сегмент, съобщава Bloomberg.

Глобалните доставки на германския автомобилен производител се понижават с 6% до малко под 500 000 автомобила, тъй като влошаването в Китай заличава положителните ефекти от ръстовете в Европа и САЩ.

Продажбите на Mercedes в Китай се сринаха с 27%, подчертавайки конкурентното предизвикателство на най-големия автомобилен пазар в света.

Инвеститорите и анализаторите следят отблизо дали Mercedes може да си възвърне позициите в Китай, който отдавна е ключов двигател на печалбата на компанията благодарение на годините на стабилен растеж. За да се противопостави на спада, автомобилният производител разчита на местни партньорства и разработки, за да създава продукти, които по-добре отговарят на вкуса на китайските потребители.

Търсенето на луксозни автомобили в Китай остава охладено, докато местните марки продължават да печелят пазарен дял. Mercedes обнови някои ключови модели, включително флагмана си S-Class, за да се справи с конкуренцията. Германската компания вече предупреди, че маржовете ще останат помрачеми тази година.

На други места обаче се наблюдава положителна динамика. Продажбите на електрически превозни средства се увеличават в Европа, водени от силното търсене на задвижвания с батерии CLA в Германия, който беше обявен за автомобил на годината 2026 в Европа. Моделът представлява ранен тест за продуктовата офанзива на Mercedes, като през следващите години са планирани около 40 нови автомобила.

Но възстановяването е изправено пред още бариери. Китайските автомобилни производители все по-мащабно навлизат в премиум сегмента в Европа, застрашавайки територия, дълго време доминирана от Porsche AG, BMW AG и Mercedes.

Луксозната марка Denza на BYD Co. представи по-рано тази седмица няколко модела за региона, включително флагмана Z9GT, който ще се предлага за около 100 000 евро.

В началото на април Mercedes обяви, че ще инвестира 4 млрд. долара в завода си в Алабама до 2030 г., за да увеличи производството на SUV модели в опит да заобиколи американските мита върху вноса на автомобили. Компанията заяви, че планира да инвестира над 7 млрд. долара в САЩ през следващите години. Тя премества до 500 работни места от различни места в страната в нов, модерен център за научноизследователска и развойна дейност в Атланта.

Тази година ще предложи тест за стратегията на главния изпълнителен директор Ола Калениус да издигне марката до по-висок пазарен сегмент, като същевременно намали броя на моделите от базово ниво. Ходът увеличи приходите на база един автомобил, но направи Mercedes по-уязвим към по-слабото търсене на по-скъпи модели, особено на електромобили.

Германският концерн се опитва да стане по-ефективен, но остава ограничен от трудовите споразумения в Германия, където се намира близо половината от производствения му капацитет и където работните места във фабриките са защитени чрез споразумения до 2035 г. Вместо това Mercedes разчита на естественото текучество, тъй като работниците се пенсионират и се насочва към съкращения на капацитета на други места.