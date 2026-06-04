Dow достигна нов рекорд благодарение на завоя извън сектора на чиповете

Водещите индекси на Wall Street изпратиха поредна рекордна сесия в четвъртък на фона на обръщането на инвеститорите към имена извън технологичния сектор, съобщава CNBC.

Измерителят на сините чипове Dow Jones Industrial Average стигна нов рекорд от 51 561,93 пункта, прибавяйки над 870 пункта (1,73%), докато технологичният Nasdaq Composite се представи по-слабо – с понижение от 0,09% до 26 830,958 пункта.

Широкият измерител S&P 500 напредна с 0,4% до 7584,31 пункта.

Акциите на UnitedHealth поведоха ръстовете за Dow с повишение в цената от над 5%.

Принос имаха и книжата на JPMorgan Chase и Walmart, които поскъпнаха със съответно 3,3% и 0,7%.

Компаниите извън технологиите, които не са част от Dow, Costco и Eli Lilly прибавиха към стойността си 1,09% и 3,86%.

Обръщането бе предизвикано от разпродажбата при Broadcom, която накара инвеститорите да ограничат експозициите си към акции в изкуствения интелект. Производителят на чипове поевтиня с 12,6%, след като не можа да отговори на очакванията за приходи през второто тримесечие.

Полупроводниковите компании, които бяха начело на последните ръстове, този път поевтиняха. Борсово търгуваният фонд VanEck Semiconductor ETF изтри 1,6%. Arm Holdings се раздели с 4,47% от стойността на книжата си, а Micron Technology със 7,74%.

„След един невероятен сезон на отчетите АІ търговията все още е жива и в добро здраве, но това рали се изтощава след невероятен над двумесечен ръст“, посочва Денис Фолмер, главен инвестиционен директор на Montis Financial.

Междувременно при американските държавни ценни книжа доходността по 10-годишните и 30-годишните облигации се понижава до съответно 4,477% и 4,979%.

Доларовият индекс, от своя страна, се понижава с 0,08% до 99,448 пункта.

На стоковите пазари цената на петрола се понижава осезаемо. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поевтиняват с 2,63% до 95,24 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI с 3,03% до 93,11 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,92% до 4508 долара за тройунция.