Южнокорейските индекси се сринаха в последния ден от седмицата

Южнокорейските акции се сринаха в петък, като поведоха загубите в Азиатско-Тихоокеанския регион, след спадовете на Wall Street от четвъртък, предаде CNBC.

Индексът Kospi спадна с 5,54% до ниво от 8160,59 пункта, като акциите на технологичните гиганти Samsung Electronics и SK Hynix поевтиняха със съответно 4,34% и 7,57%. Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq изтри 4,5% до ниво от 1002,44 пункта.

В ход, който може допълнително да засили натиска върху технологичния сектор в Южна Корея, министърът на труда на страната призова най-големите технологични компании да разпределят по-голяма част от печалбите от бума на полупроводниците, задвижван от изкуствения интелект (AI), към работниците и доставчиците, заявявайки, че рекордните печалби рискуват да задълбочат неравенството в доходите.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се понижи с 1,31% до 66 588,12 пункта, докато по-широкият показател Topix остана почти без промяна на ниво от 3949,09 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия отстъпи с 0,7% до 8625,1 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng отписа 1,1% до 24 976,04 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 1,79% до 4816,92 пункта.