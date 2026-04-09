Световното производство на автомобили расте през 2025 г., доминирано от Азия

Международният автомобилен пазар показа положителни тенденции през 2025 г., въпреки че растежът варира в различните региони. Регистрациите на нови коли в световен мащаб се увеличават през годината с 3,5% до 77,6 млн. превозни средства, водени от 5,5-процентния ръст в Китай, подкрепен от стимули за замяна на стари автомобили и политики за покупка на превозни средства, използващи нов вид енергия (NEV). Това показва годишният доклад на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) за състоянието на глобалния автомобилен пазар и икономическите перспективи.

През 2025 г. пазарът на автомобили в Северна Америка регистрира умерен ръст от 1%, отразявайки несигурната икономическа среда. След вяло начало на годината, Европа отчита увеличение на общите продажби с 1,4%.

Производство

Производството на автомобили в ЕС остава силно концентрирано, като Германия произвежда 21% от всички превозни средства в региона през 2025 г., следвана от Испания, Чехия, Франция и Словакия.

Заедно производителите, базирани в ЕС, осигуряват 73% от пазара.

Междувременно автомобилите, произведени в Китай, вече представляват 7% от продажбите в ЕС, което подчертава нарастващата конкурентоспособност на китайските марки и разширяващата се роля на вноса в региона.

Световното производство на автомобили расте с 4,2% до 78,7 млн. броя. Азия продължава да доминира, като представлява 62,1% от общото производство, докато ЕС допринася с 14,6%.

Водещите производители на автомобили през 2025 г. Източник: S&P Global

Европейското производство остава относително стабилно, възпрепятствано от високите енергийни разходи и въздействието на американските мита. За разлика от това, производството на Китай скача с 10,4% благодарение на силната политическа подкрепа и разширяващите се обеми на износа, подчертава АСЕА.

Въпреки предизвикателствата произведените в ЕС автомобили продължават да се радват на силно международно търсене, като над една трета се продават извън блока. Великобритания, САЩ и Турция остават водещи дестинации за този износ, докато продажбите на произведени в ЕС автомобили в Китай продължават да намаляват на фона на засилващата се местна конкуренция.

Търговските резултати в автомобилния сектор на ЕС се сблъскват със значителни трудности през 2025 г. Вносът намалява с 3,2%, а износът - с 6,2%, което води до допълнителен натиск върху търговския излишък, който сега възлиза на 76 млрд. евро. Дисбалансът с Китай е особено очевиден: износът от ЕС се срива с 43%, докато китайският внос продължава да нараства - надхвърляйки 1 млн. превозни средства за първи път.

На фона на тези предизвикателства Турция се откроява с увеличение на стойността на износа с 27,9%, докато износът за САЩ намалява с 21,4% като пряк ефект от въведените през миналата година мита.

Продажби

Глобалните продажби на нови коли се увеличават през 2025 г. с 3,5% до 77, 55 млн. броя спрямо 74,9 млн. броя година по-рано. Продажбите в Европа напредват с 1,4% до 16,31 млн. броя, докато тези в ЕС се увеличават с 1,8 на сто до 10,82 млн. превозни средства. Регистрациите в санкционирана Русия се свиват през годината с 15,7% до 1,28 млн. коли. Продажбите в Северна Америка се увеличават с 1% до 15,57 млн. броя, от които 12,82 млн. броя се отнасят до пазара на САЩ (ACEA не дава разбивка за другите пазари в региона – бел. ред.).

Продажби на световния автомобилен пазар през 2025 г. Източник: ACEA/S&P Global

В Южна Америка продажбите на нови коли през годината напредват с 11,3% до 3,36 млн. броя. Регистрациите в Близкия изток и Африка се увеличават с 4,4 на сто до 4,03 млн. броя.

В това отношение Азия е лидер с продажби от 38,26 млн. превозни средства, което представлява ръст от 4,8% спрямо обемите през 2024 г. В Китай регистрациите се увеличават с 5,5% до 24,21 млн. нови коли, а в Япония продажбите нарастват с 3,2% до 3,82 млн. броя.

Продажби на водещите пазари в ЕС

Регистрациите на нови коли в ЕС са концентрирани на пет пазара, когато става въпрос за обеми. Германия отчита ръст от 1,4% до 2,85 млн. броя, докато Франция записва спад от 5% до 1,63 млн. превозни средства. В Италия регистрациите се понижават с 2,1% до 1,52 млн. нови коли, а в Испания и Полша продажбите растат съответно с 12,9% и 8,3 на сто до 1,14 млн. броя и 597 хил. броя.

Задвижвания

През 2025 г. напълно електрическите автомобили представляват 17,4% от пазара на ЕС, което е увеличение спрямо ниската база от 13,6% през предходната година. Регистрациите на хибриди продължават да се увеличават, макар и с по-бавни темпове, достигайки 34,5% от пазара. Продажбите на плъгин хибриди също се увеличават, с 33,4%, достигайки 9,4% от пазара.

Междувременно комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили спада до 35,5%, в сравнение с 45,2% през 2024 г.

Дания води с 68,5% дял на електрическите автомобили през 2025 г., докато Полша и Италия оглавяват приемането на хибриди съответно с 45,7% и 44,1% пазарен дял, което подчертава различните регионални тенденции в предпочитанията на потребителите към задвижванията.

Регистрации на нови автомобили на основните европейски пазари според вида на задвижването. Източник: АСЕА

Нидерландия се откроява с 40,2% дял на електрическите автомобили, следвана от Белгия с 34,7%, което показва нарастваща тенденция към електрификация. Австрия и Германия демонстрират балансирано приемане както на хибридите, така и на електрически автомобили. Франция също допринася значително за пренасочването към хибридите, като 43,9% от новите регистрации представляват коли с такова задвижване.

Търговски превозни средства

Пазарът на търговски превозни средства в Европа се сблъсква с трудна 2025 г., като регистрациите спадат на няколко основни пазара, което е ясен знак за сложния индустриален пейзаж. С изключение на автобусите, където продажбите растат със 7,5%, регистрациите на микробуси и камиони намаляват съответно с 8,8% и 6,2%. Спадът отразява продължаващи предизвикателства при обновяването на автопарка и прехода към задвижвания без емисии.

Производството на търговски превозни средства показва ясни регионални различия през 2025 г. Световното производство на микробуси расте с 2%, докато Европа регистрира спад от 3,6%, обусловен главно от спад от 6,5% в ЕС и свиването в Обединеното кралство, което възлиза на 70,2%.

Обратно, производството на камиони в ЕС отчита лек спад от 0,8%, докато производството на автобуси бележи солиден ръст от 8,9%.