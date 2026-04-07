Може ли отбраната да спаси болната автомобилна индустрия на Европа?

Европейската автомобилна индустрия е в структурна криза. Забавящото се търсене на електрически превозни средства, загубата на пазарен дял в полза на китайските конкуренти и по-високите разходи по заеми създадоха перфектната буря за сектора през последните пет години, като обемите на продажбите продължават да спадат доста под нивата преди пандемията, пише CNBC в материал.

Европейските автомобилостроители имат дълъг опит с производството на отбранително оборудване и оръжия, когато такива са били необходими по време на война. Някои фирми сега смятат, че завръщането към тези корени би могло да им послужи като спасителен пояс.

Анализатори от Citi нарекоха тази промяна „всичко друго, но не и автомобили“.

По-рано миналата седмица Renault обяви, че разработва наземен дрон за военна и гражданска употреба. Това последва обявеното през януари партньорство с отбранителната група Turgis Gaillard за производство на въздушни дронове във Франция.

Междувременно, германският автомобилен производител Volkswagen съобщи, че води преговори с израелската отбранителна фирма Rafael за производство на части за системи за противоракетна отбрана. Компаниите водят преговори за преобразуване на фабриката на VW в Оснабрюк, Германия, в съоръжение за производство на компоненти за израелската система за противоракетна отбрана „Железен купол“, произвеждана от Rafael, съобщи FT на 24 март.

Европейските автомобили са в директна битка с китайските конкуренти като BYD. И докато продажбите на нови автомобили в ЕС намаляваха до януари, BYD изуми пазара, като отчете 175% увеличение на доставките на годишна база до 13 982 бройки, според данни на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA).

Забавянето на индустрията се усеща и по акциите на производителите на автомобили. Индексът Stoxx 600 Automobiles е спаднал с 30% през последните пет години към 2 април, докато стойността на книжата на VW се е сринала с над 60% оттогава. Stellantis, която притежава марки като Fiat и Peugeot, е загубила 58% за същия период.

В същото време европейската отбранителна индустрия процъфтява. Спешната нужда от превъоръжаване след руската инвазия в Украйна през 2022 г. и очевидното влошаване на отношенията в рамките на НАТО означават, че Европа трябва да стане по-самостоятелна в производството си за целите на отбраната.

Миналата година председателят на ЕС Урсула фон дер Лайен заяви, че Европа е в „ера на превъоръжаване“ и може да мобилизира 800 млрд. евро инвестиции в отбрана чрез заеми и други програми.

„Отбранителната индустрия има огромни перспективи за растеж, като държавните бюджети и изискванията на НАТО я подкрепят“, каза по имейл пред CNBC Рико Луман, старши икономист по транспорт и логистика в нидерландската банка ING. „За отбранителната индустрия въпросът е по-скоро как да се разшири производството, отколкото дали да го прави. Пренасочването на производствения капацитет е възможност за автомобилната индустрия“, допълва той.

Но други анализатори се питат дали е достатъчно възползването от отбранителния сектор, за да спаси затруднената автомобилна индустрия, като посочват няколко опасения относно способността на производителите на автомобили да се развиват в това пространство.

Сбогом на оръжията? Не толкова бързо

Връзката между производителите на автомобили и производството на оръжия винаги е била в симбиоза. По време на Втората световна война автомобилните компании по целия свят спряха цивилното производство, за да се съсредоточат върху съответните военни усилия на своите страни – производство на военни превозни средства, самолетни двигатели, както и оръжия и боеприпаси.

Преходът от четирите колела към оръжията и после обратно е постижим отчасти защото много от необходимите основни умения са лесно приложими в двете индустрии, според експерти.

„Има значително припокриване във възможностите, тъй като и двете индустрии разчитат на модерно производство, сложни вериги за доставки и инженерство“, посочва Зузана Пелакова, директор по икономическите и бизнес въпроси в словашкия мозъчен тръст Globsec, за CNBC по имейл.

„Съществува и исторически прецедент. Страни като Словакия и Чехия – днес сред световните лидери в производството на автомобили на глава от населението – изградиха голяма част от автомобилната си мощ върху работна сила, която някога е работила в отбранителните индустрии преди края на социализма“, посочва тя.

VW е в особено затруднено положение, изправена пред влошаваща се рентабилност и необходимостта да намали броя на служителите си с 35 хил. души – или приблизително 5% от работната си сила – преди 2030 г.

Ако преговорите с Rafael или други кандидати в отбранителния сектор дадат резултати, възможността за промяна в дейността на остарелия завод на VW в Оснабрюк – който компанията трябва да затвори през 2027 г. – би могла да спаси до 2300 работни места.

Но най-големият профсъюз в Германия заяви, че прехвърлянето на голям брой работници от други индустриални сектори към компании в отбранителната промишленост е „нереалистично“ и „не е решение“ на структурните проблеми на индустрията.

„Това няма да е достатъчно, за да компенсира предстоящите загуби на работни места в автомобилната индустрия, сред доставчиците и в други основни сектори на металургичната и електротехническата промишленост“, посочват от IG Metall пред CNBC по имейл.

„Секторите функционират твърде различно, за да се случи това. За разлика от автомобилната индустрия с големи обеми, например, секторът на отбраната е доминиран от производство на малки партиди. Дори ако обемите на производство тук се увеличат, продукцията няма да наподобява тази в автомобилната индустрия“, допълват още.

Етични опасения

Партньорствата на автомобилните производители с фирми в отбранителния сектор биха могли да породят и етични опасения сред служителите, ако им бъде даден избор между производство на оръжия или съкращения.

Citi отбеляза политическите рискове, позовавайки се на това как общественото мнение за участието на Илон Мъск в администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се съчетава със сриващите се продажби на Tesla в Европа.

„Каква европейска политическа реакция би могло да предизвика евентуалното сътрудничество на VW с израелска компания в отбранителния сектор в момента е неизвестно“, добавят анализаторите.

„Ако фирмите дадат на служителите възможност да запазят работата си, бих казал, че по-голямата част от работната сила ще продължи договорните си задължения и ще продължи да произвежда за производители в отбранителния сектор“, казва Матиас Шмит, основател на Schmidt Automotive Research.

„Ако имате семейство, което да издържате, моралът ви може да стигне само до определена точка“, допълва той.

Въпреки вълната от партньорства между автомобилни производители и фирми в отбранителния сектор анализаторите са скептично настроени към пълномащабния завой към производството на оръжия.

„Не очаквам водещите автомобилни производители да се превърнат в големи производители в отбранителния сектор“, добавя Пелакова. „Това, което вероятно ще видим, са избирателни и опортюнистични стъпки в отбранителния сектор“, допълва тя.

От IG Metall заявиха, че в голям мащаб отбраната не може да предложи решение на проблемите на индустрията.

„Предупреждаваме да не се възлагат всички надежди на отбранителната индустрия и да се пренебрегват други сектори“, допълниха от групата пред CNBC по имейл.