Кризата с петрола насочва повече европейци към употребяваните електромобили

Скоковете в цените на бензина, предизвикани от войната на САЩ и Израел с Иран, стимулират продажбите на употребявани електрически превозни средства в Европа, съобщава Ройтерс.

Това е ранен знак, че проблемите на бензиностанциите отблъскват потребителите от двигателите с вътрешно горене, като ги насочват към по-екологични задвижвания.

„В момента на пазара на употребявани автомобили се наблюдава ръст на електрически автомобили“, коментира Терие Далгрен, анализатор към норвежката Finn.no, добавяйки, че електрическите превозни средства наскоро са изпреварили дизеловите модели като най-продаван вид задвижване на платформата.

Войната, която избухна на 28 февруари, затвори на практика жизненоважния Ормузкия проток, през който минават приблизително 20% от световните доставки на петрол.

Това се отрази директно на цените на бензиностанциите, като средната цена на бензина в Европейския съюз (ЕС) се е повишила с 12% до 1,84 евро за литър от 23 февруари до 16 март, показват данни на Европейската комисия (ЕК).

Френският онлайн търговец на употребявани автомобили Aramisauto заяви, че делът на електрическите превозни средства от общите му продажби почти се е удвоил от средата на февруари до 9 март, като се е повишил от 6,5% на 12,7%.

Собственост на автомобилния производител Stellantis, Aramisauto претърпя подобна промяна през 2022 г., когато Русия нахлу в Украйна и цените на енергоносителите скочиха, посочва главният изпълнителен директор Ромен Бошер.

„Веднага щом преминете 2 евро (за литър бензин), това прави трайно впечатление в съзнанието на хората“, изтъква той, добавяйки: „Наблюдаваме значителен ръст на интереса към сайта, което се изразява в поръчки за електрически автомобили и хибриди“.

През същия период делът на бензиновите модели в Aramisauto пада до 28% от 34%, докато този на дизелови модели се понижава до 10% от 14%.

Производителите на електрически превозни средства вече акцентират върху цената на бензина в маркетинговите си дейности. Във Франция MG, собственост на китайската SAIC, пуска реклами в социалните платформи, в които посочва, че „може би е време да преосмислите начина, по който шофирате“.

Базираната в Амстердам компания Olx заяви, че запитванията от клиенти за електрически превозни средства са скочили значително на пазарите ѝ във Франция (с 50%), Румъния (с 40%), Португалия (с 54%) и Полша (с 39%), като растежът „се ускорява постоянно с всяка изминала седмица на всички пазари“.

Европа предлага и употребявани електрически превозни средства. По-широката гама от модели и разпространението на сертификати за състоянието на батериите потушават опасенията на купувачите относно употребяваните електрически превозни средства, подкрепяйки продажбите още преди началото на войната.

Търсене на алтернативи

Продажбите на употребявани електрически превозни средства обикновено реагират бързо на промени в настроенията или резки движения в цените на бензина, защото са до 40% по-евтини от новите коли.

„Като се има предвид времето за подготовка за покупка на превозно средство, очакваме този импулс да продължи, тъй като пазарът напълно абсорбира въздействието на последните глобални събития“, посочва Алистър Кембъл, вицепрезидент по растежа в британската фирма за автомобилни данни Marketcheck.

Данните, предоставени от Marketcheck, показват „ясна и устойчива ескалация“ в продажбите на употребявани електромобили от началото на войната.

В скандинавските страни най-големите сайтове за употребявани автомобили - собственост на норвежката Vend - наблюдават рязък скок в продажбите на електрически превозни средства.

При шведската платформа Blocket продажбите на електромобили са се увеличили с 11% през първите две седмици на март спрямо предходните две седмици, докато прегледите на електрически модели са се увеличили със 17%.

„Виждаме ясна промяна, при която повече хора активно търсят по-икономични алтернативи“, коментира автомобилният експерт от Blocket Марсин Степман.

Дания отчита подобна тенденция. Местната платформа за употребявани автомобили Bilbasen съобщава за нарастващи търсения на електрически превозни средства, като автомобилният анализатор Ян Ланг посочва по-високите цени на бензина като основен двигател.

В Германия mobile.de, най-големият онлайн пазар за автомобили в страната, заяви, че делът на търсенията на електрически превозни средства на страницата му се е утроил от началото на март - от 12% на 36% - докато търговците на автомобили са получили 66% повече запитвания за употребявани електрически модели спрямо февруари.