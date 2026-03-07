Акио Тойода и неговото семейство са най-големият победител в сделката за Toyota Industries

За Акио Тойода изкупуването на акциите на Toyota Industries Corp. е най-важният ход за оцеляването му в корпоративната структура на най-големия производител на автомобили в света. То ще промени групата, ще затегне контрола на семейството му върху организацията на Toyota и ще сложи край на продължителната конфронтация с американски инвеститор активист, която постави на изпитание готовността на Япония да реформира корпоративното управление, пише Bloomberg.

В това, което се очертава като най-голямата сделка за изкупуване в историята на Япония, вековният производител на текстилни станове, от който се ражда съвременната автомобилна компания, е на път да стане част от нов център на власт след безпрецедентна битка с Elliott Investment Management, един от най-агресивните инвеститорски фондове в света.

След като принуди Toyota да повиши офертата си, Elliott реши да продаде своите акции в Toyota Industries за 20 600 йени всяка, оценявайки компанията на 6,7 трлн. йени (43 млрд. долара), като се задоволи със сума, по-малка от предишните си искания.

Изкупуването на Toyota Industries има за цел да съживи звеното, превръщайки го в авангард на еволюцията на групата към мобилност от следващо поколение и подобрявайки сътрудничеството, като същевременно рационализира дяловото участие.

Критиците приемат това като заграбване на власт от председателя в негова полза и от името на други членове на семейство Тойода.

„Това изглежда по-скоро като консолидиране на влияние и опит от страна на Акио Тойода и семейството му да запазят контрола върху определени активи“, коментира Николас Бенес, основател на Института за обучение на директори в Япония, който помогна за въвеждането на управленския кодекс на Япония.

Представител на Toyota опроверга твърдението, че Акио Тойода се опитва да упражнява по-голям контрол над групата.

„Причината на г-н Тойода да инвестира е да подкрепи тази рамка като доставчик на капитал, а не да упражнява контрол върху управлението“, заяви говорителят, цитиран от Bloomberg.

Откакто новината за изкупуването стана публична преди почти година, Акио Тойода почти не е коментирал темата. Най-обширните му коментари по въпроса бяха публикувани през юни 2025 г., когато той отрече, че сделката е опит на клана му да затвърди контрола си над Toyota Industries. Но е ясно, че той се вижда като защитник на основни принципи като производствената система на Toyota и дългосрочните инвестиции в транспорт от следващо поколение.

Драмата се разигра на фона на разпадането на дългогодишните връзки между индустриалните групи, тъй като японското правителство настоява компаниите да отменят кръстосаните акционерни участия, градени през предишните десетилетия. Акциите на Toyota Motor Corp., държани от доставчици, други компании от групата и финансови партньори, са поевтинели до приблизително половината от нивата си отпреди пет години.

Постоянното разхлабване на тези кръстосани връзки – предназначени да освободят капитал и да повишат корпоративната прозрачност – разтревожи индустриалните лидери в Япония, които се притесняват, че активисти и краткосрочни инвеститори ще ги притиснат да намалят дългосрочните капиталови инвестиции и да съкратят служители.

За семейство Тойода, което притежава малка част от Toyota Motor без специални права на глас, разхлабването на връзките заплашва влиянието им и ролята им на пазители на основополагащата корпоративна философия. Акио Тойода, внук на основателя на групата и настоящ председател на Toyota Motor, наблюдаваше как подкрепата на акционерите за ролята му в борда постоянно намаляваше в продължение на няколко години.

Това сигнализира, че местата в борда на директорите за наследниците на семейство Тойода вече не могат да се приемат за даденост.

„Рейтингът на одобрение на председателя няма връзка с текущата схема на сделката“, заяви говорителят на Toyota.

Зад кулисите, сред висшите мениджъри са започнали проучвателни дискусии относно приемането на холдингова структура за цялата група Toyota, разкриват източници, запознати с темата. Идеята е да се създаде частно дружество, което да действа като пътеводна звезда с дялове в Toyota Motor, Toyota Industries, Denso Corp., Aisin Corp. и други активи в огромно съзвездие от филиали на групата, добавят източниците.

На теория, една нова холдингова компания би могла да упражнява влияние върху Toyota Motor и нейните партньори, без да е необходимо публично оповестяване или одобрение. Но осъществяването на такава радикална структурна промяна в индустриален конгломерат би било трудно начинание, което вероятно ще привлече вниманието на инвеститорите и евентуално дори на регулаторните органи. Вместо това, групата се спря на опростена тактика за приватизиране на компанията за производство на тъкачни станове, Toyota Industries.

Малко известният доставчик на автомобилни части, който също така произвежда текстилни машини и мотокари и сглобява някои превозни средства, притежава малки дялове в много други звена на Toyota, включително в Toyota Motor. Тези дялове струват почти колкото собствената му пазарна капитализация, което го прави идеална цел за поглъщане.

За тази цел Toyota се обърна към още по-неизвестно дъщерно дружество, познато като Toyota Fudosan Co. - компания за управление на имоти с непрозрачна структура на собственост, за да осъществи сделката. Председателят на фирмата за недвижими имоти е същият човек начело на Toyota Motor: Акио Тойода. Като част от офертата самият Тойода обеща 1 млрд. йени от собствените си пари, като по този начин допълнително съгласува икономическите интереси на семейството си с тези на групата Toyota.

Компаниите от групата нямат никакви притеснения относно тези кръгови взаимоотношения, но изкупуването предизвика тревога сред застъпниците за по-голяма прозрачност и права на акционерите. То привлече и вниманието на активисти като Elliott.

Въпреки че печалбата и приходите на Toyota Industries са малка част от тези на Toyota Motor, тя има специален статут като компания-основател за групата. Сакичи Тойода основава бизнеса през 1926 г., за да произвежда станове, като по този начин иска да отговори на нарастващото търсене в рамките на текстилната индустрия, докато индустриализацията набира скорост в Япония. Киичиро, неговият син, по-късно създава Toyota Motor.

Усилията на водещите индустриални групи в Япония, известни като кейрецу, да оформят собствената си съдба датират от края на Втората световна война, с разпадането на старите конгломерати по време на войната. Опитите на Toyota да защити своите филиали, които колективно се идентифицират като кьохокай, привличат вниманието в края на 80-те години на миналия век, когато американският петролен магнат Т. Буун Пикенс предприема продължителна, но в крайна сметка неуспешна оферта за придобиване на звеното на Toyota за автомобилни осветителни тела Koito Manufacturing Co.

Въпреки че много от японските компании, които се издигат до влиятелни играчи на международния пазар по време на следвоенния икономически бум, почитат своите основатели - Акио Морита от Sony Group Corp. или Коносуке Мацушита от Panasonic Holdings Corp. - много малко от тях все още имат потомци, които са тясно свързани с бизнеса.

Акио Тойода и баща му, Шоичиро, който почина през февруари 2023 г., управляват Toyota Motor в продължение на по десетилетие. Но пряката собственост на Акио Тойода в Toyota Motor е по-малко от 0,2%. Въпреки това, семейството отдавна държи властта над групата. Няколко други членове на клана Тойода все още заемат ръководни позиции в бизнеса и в мрежата от доставчици на вToyota.

Ролята на семейството в управлението се пак не е била непрекъсната. Поредица от ръководители, които не са членове на семейството, управляват Toyota Motor през 90-те години на миналия век и през първите години на този век. Един от тях, Хироши Окуда, бивш президент на Toyota, който разшири глобалното производствено присъствие на групата и настоя за развитието на Prius, изтъква в интервю за Wall Street Journal през 2000 г., че „непотизмът просто не е част от нашето бъдеще“.

И все пак Акио Тойода е движещата сила зад трансформацията на компанията в глобалния гигант, който познаваме днес. Под негово ръководство Toyota си осигури титлата на най-големия производител на автомобили в света - позиция, която заема през последните шест години. Докато Nissan Motor Co., Honda Motor Co. и други японски производители на автомобили се затрудняват да разширят пазарния си дял през последните години, Toyota не може да произвежда автомобили достатъчно бързо, за да отговори на световното търсене.

Откакто се оттегли от активната си роля в групата, е ясно, че Тойода мисли за своето наследство. 37-годишният син на председателя, Дайсуке Тойода, е вицепрезидент на Woven by Toyota, - дъщерното дружество, натоварено с разработването на софтуер за автономно шофиране и други технологии за бъдещи автомобили.

Много анализатори с фокус върху Toyota смятат по-младия Тойода за претендент за поста главен изпълнителен директор в бъдеще. Но дори това да не се случи, семейството му ще продължи да настоява за глас в управлението на Toyota Motor.