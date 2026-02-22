Напускащият шеф на Toyota дойде в точния момент, но сега този момент отмина

Когато Коджи Сато беше назначен за главен изпълнителен директор на Toyota през 2023 г., той изглеждаше като човекът за момента: ветеран инженер, който би могъл да осигури на най-големия автомобилен производител в света по пазарен дял така необходимия тласък в областта на електрическите превозни средства. Но след само три години на върха, той бе заменен от главния финансов директор Кента Кон, близък съюзник и бивш секретар на председателя на групата Акио Тойода, пише Ройтерс.

Промяната в ръководството, обявена по-рано този месец, ще преназначи Сато като вицепрезидент и индустриален директор от април. Той постигна рекордни продажби и печалба и е смятан от доставчиците и инвеститорите за проницателен и талантлив лидер. И все пак Сато е един от най-кратко управлявалите изпълнителни директори в историята на концерна.

През последните месеци той отсъстваше от някои важни събития, на които Тойода присъстваше, което доведе до спекулации за бъдещето му. Двама източници, запознати с темата, изтукват, че няма доказателства за каквито и да е раздори между Сато и председателя на Toyota.

Според източниците, промените отразяват мисленето на Тойода, че избраният лично от него Сато вече не е най-подходящ за ролята на изпълнителен директор, предвид нарастващия натиск върху разходите, изтъкват други източници. Внукът на основателя на Toyota беше главен изпълнителен директор на групата почти 14 години преди Сато.

Тази версия контрастира с обяснението, дадено от Сато на пресконференция, обявяваща промяната в ръководството, и включва неизвестни досега подробности. Тогава той посочи, че Тойода не е участвал във вземането на това решение.

В изявление пред Ройтерс, Toyota заяви, че Акио Тойода не е член на групата, която определя назначенията на ръководни кадри, и не участва във вземането на решения. Тази група обсъжда наследяването от миналата година и разговорите са станали по-фокусирани, когато назначаването на Сато за председател на японското автомобилно лоби беше финализирано в края на 2025 г.

След обсъждане с групата, Сато е решил да се оттегли и предложението е било представено на борда, изтъкват от Toyota. Сато допринесе за укрепване на финансите на Toyota и ще поеме други роли за справяне с предизвикателствата в целия бранш, добавя компанията.

Смяната в ръководството отразява фокуса на японския автомобилен производител върху справянето с по-високите разходи, посочват тримата източници. Междувременно, компанията трябва да инвестира мащабно в технологии. Въпреки че електрическите превозни средства се възприемат като по-малка непосредствена заплаха предвид намаляващото търсене, ръководителите на Toyota са загрижени, че компанията изостава от международните си конкуренти в разработването на софтуер.

Кон, новоизбраният изпълнителен директор, беше секретар на Тойода в продължение на осем години и е известен като архитект на планираното изкупуване на производителя на мотокари Toyota Industries. Тази сделка, която би затегнала контрола на семейство Тойода върху ключов доставчик, предизвика опозиция от страна на миноритарните инвеститори, които твърдят, че ѝ липсва прозрачност и е значително подценена.

Докато повечето автомобилни производители прехвърлят част от новите разходи около американските мита върху доставчици и потребители, натискът върху Toyota е по-силен, тъй като групата обеща да поеме по-високите разходи, пред които са изправени нейните доставчици. През последните години автомобилният производител се фокусира повече върху броя автомобили, които трябва да продаде, за да покрие разходите си. Toyota разглежда понижаването на тази граница като важен показател за ефективността на ръководството.

Toyota не оповестява публично точката на рентабилност относно нужния брой автомобили спрямо разходите. Компанията е известна с успеха си при намаляването на разходите чрез своята философия „кайдзен“ - непрекъснато усъвършенстване.

В изявлението си Toyota се позова на коментарите на Кон от същата пресконференция, където той заяви, че Toyota трябва да бъде „бдителна“, за да издържи дори на най-предизвикателните външни условия. Като финансов директор Кон оглави усилията на групата за подобряване на рентабилността.

Кон е и финансов директор на технологичното дъщерно дружество на Toyota, Woven by Toyota, където синът на Тойода, Дайсуке, е действа като вицепрезидент.

Toyota заяви, че очаква да изразходи 360 млрд. йени (2,3 млрд. долара) през текущата финансова година, за да помогне на доставчиците. Компанията не разглежда разходите само като разход, а като инвестиция в подобряване на конкурентоспособността.

По-рано този месец Toyota повиши прогнозата си за печалбата за цялата година с 12%, отчасти поради контрола върху разходите. Компанията се представи по-добре от други автомобилни производители, благодарение на своя залог върху хибридните автомобили.