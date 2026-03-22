Накъде се е насочила германската автомобилна индустрия?

2025-та беше историческа година за германските автомобилни производители. В допълнение към митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, компаниите от сектора се сблъскаха с милиарди евро разходи за стратегическо пренасочване. Последиците за баланса на Porsche бяха особено тежки: вместо да се фокусира изключително върху изцяло електрически модели, които не се продават толкова добре, колкото се очакваше, производителят на спортни автомобили отново ще разработва модели с двигатели с вътрешно горене. Ударът в размер на около 3,9 млрд. евро от промяната на стратегията и американските мита напълно заличи печалбата на Porsche, пише Deutsche Welle.

При други производители като Volkswagen и Mercedes продажбите стагнираха през 2025 г., докато печалбите спаднаха рязко. BMW беше едно положително изключение: докато печалбите на основните ѝ конкуренти намаляха почти наполовина, баварският колос се представи значително по-добре.

Упорито колебание

Като цяло, германските производители на автомобили са спечелили около 44 процента по-малко пари през миналата година, отколкото през 2024 г. Според изчисления на Handelsblatt, BMW, Mercedes и Volkswagen Group заедно са постигнали печалба преди лихви и данъци (EBIT) от едва 24,9 млрд. евро през 2025 г., най-ниското ниво от 2020 г. насам.

Настроението осава мрачно. Германските компании обаче все още са далеч от сценария на страшния съд, подчертава в интервю за DW Франк Швопе, автомобилен консултант.

„Тези, които не се оплакват, не получават нищо. Всички все още печелят. Дивидентите все още се изплащат. Германските производители бяха разглезени от годините на коронавируса от 2021 до 2023 г. и отчетоха прекомерно високи печалби“, изтъква той. Следователно, сравнението с данните за печалбата от 2019 г. и преди това е по-логично.

През 2018 г. трите големи германски автомобилни производители, Volkswagen, BMW и Daimler (както Mercedes-Benz беше официално известен по това време), заедно постигнаха нетна печалба от близо 30 млрд. евро. Първата година от пандемията от коронавирус, 2020 г., бележи спад, когато трите гиганта заедно успяха да реализират нетна печалба от около 16,6 млрд. евро. Въпреки седмиците на тежки анти-Covid мерки и мащабният спад в продажбите през пролетта, резултатите бяха значително по-добри, отколкото експертите се опасяваха в началото на кризата.

След това дойде 2021 г., изключително силна година, в която печалбите на трите компании експлодираха до над 40 млрд. евро. Причините: цените на автомобилите се повишиха драстично поради проблемите с веригата на доставки и ограничения производствен обем. И тъй като чиповете останаха недостатъчно, производителите дадоха приоритет на производството на скъпи модели, от които печелеха значително повече на превозно средство.

Автомобилният пазар остава нестабилен

Цифрите ясно илюстрират колко нестабилен е бил автомобилният бизнес.

„На първо място виждам технологичната трансформация със свързаните с нея разходи, след това структурни проблеми като прекомерно дългите процеси на вземане на решения и трето, слабостта на китайския пазар“, изтъква анализаторът Юрген Пипер.

Последиците от нарастващата конкуренция в Китай, най-големият автомобилен пазар в света, са илюстрирани от Volkswagen.

„VW имаше пазарен дял от около 40 процента в Китай“, пише Филип Рааш, друг експерт, който е работил в Mercedes в продължение на десет години.

Днес пазарният дял на базираната във Волфсбург компания е под огромен натиск. Но в началото на 2026 г. се наблюдава изненадващ обрат: Според данни на Китайската автомобилна асоциация, VW си е възвърнал лидерството на пазара през първите два месеца на годината. С пазарен дял от 13,9% (заедно с партньорите си SAIC и FAW), групата отново е на върха в Китай изпреварвайки BYD и Geely.

Индустрията остава обект на непрекъснати промени

Независимо от това как се развиват нещата за германските автомобилни компании на ключови пазари на Китай и САЩ, натискът към адаптация, със съкращения на работни места и затваряне на заводи, остава голям.

„Автомобилните производители ще останат в процес на постоянни промени и ще трябва да преразглеждат структурите си всяка година. Геополитическата ситуация, митата и новите китайски конкуренти не улесняват нещата. Освен това се очаква широко налагане на автономното шофиране от 2030 г. нататък“, изтъква Франк Швопе, преподавател в Кьолнския университет по приложни науки за малки и средни предприятия.

Междувременно Пипер смята, че BMW е особено добре позиционирана.

„Често цитираната технологична отвореност се отплати на BMW през 2025 г. Не бяха необходими големи специални разходи“, посочва той.

Базираната в Мюнхен компания се възползва от това, че не се фокусира единствено върху електрическите превозни средства, като до голяма степен вече е покрила разходите за разработка на нови модели и е избегнала някои американски мита, като е увеличила производството в САЩ.

Тези, които се смятат за мъртви, живеят по-дълго

Ако вярвате на песимистите, дните са преброени за VW и другите компании, които са изпуснали времето да напреднат при софтуера и батериите.

Франк Швопе обаче вижда нещата по различен начин.

„Некрологът е преждевременен. Само преди няколко години се прогнозираше, че Tesla ще има непреодолима преднина, след което китайските производители внезапно я настигнаха. Освен това твърдотелните батерии все още могат да се превърнат в революционен фактор за електромобилността“, смята експертът.

Производителите по целия свят вече работят усърдно по този въпрос. Според собствените си изявления, BMW планира да започне масово производство на електрически автомобили с твърдотелни батерии преди 2030 г., а Mercedes – по същото време. BYD възнамерява да пусне автомобили с твърдотелни батерии с пробег от над 1000 километра от 2030 г. Toyota планира да направи това още през 2027 г., а VW - от 2028 г. - ако всичко върви по план.

Юрген Пипер също не гледа на бъдещето толкова негативно, колкото много медийни заглавия внушават напоследък. „Наистина има признаци на надежда, най-вече защото продуктите стават все по-добри“, посочва автомобилният анализатор. „Все още не се вижда пробив, по-скоро се наблюдават бавни подобрения, типични за Германия. От друга страна, има и устойчиви подобрения, така че виждаме постепенен обрат към по-добро“, добавя той.