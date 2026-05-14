Шефът на OpenAI Алтман притежава дял за над 2 млрд. долара в компании, работили с OpenAI

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман притежава акции на стойност над 2 млрд. долара в компании, които са работили с компанията за изкуствен интелект. Това става ясно от съдебен документ на фона на обвиненията в самоизгода, отправени срещу Алтман от генералните прокурори на щатите и Илон Мъск, както и на разследване от страна на Конгреса на САЩ.

Списъкът с инвестициите беше представен в съда във вторник по време на изслушвания по делото, заведено от Мъск, в което той търси обезщетение за 150 млрд. долара, както и отстраняването на Алтман от длъжността му като управител и член на борда, припомня Ройтерс. Твърденията на Мъск включват злоупотреба с благотворителен тръст и неоснователно облагодетелстване. Алтман отхвърли тези твърдения и в съда описа как се е оттеглил от ключови дискусии с компании, в които е инвестирал.

Десет генерални прокурори на щати във вторник също поискаха от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) да провери документите на OpenAI преди очакваното първично публично предлагане, а Комисията по надзор и правителствена реформа на Камарата на представителите на САЩ миналата седмица поиска от Алтман информация за политиките на OpenAI за предотвратяване на конфликти на интереси.

В съда във вторник главният адвокат на Мъск Стивън Моло представи документ, който разкрива участието на Алтман в девет компании, които са правили бизнес с OpenAI, както и тяхната справедлива пазарна стойност към 31 декември 2025 г.

Участия в компании

Алтман не притежава пряко участие в OpenAI, въпреки че според оценки на Forbes е натрупал състояние от 4 млрд. долара чрез инвестиции в рисков капитал, направени преди и по време на мандата му в OpenAI. Списъкът на дружествата, в които е инвестирал, включва дял от 1,7 млрд. долара в компанията за термоядрена енергия Helion Energy, дял от 633 млн. долара в компанията за финансов софтуер Stripe и 258 млн. долара във фармацевтичната компания за терапии против стареене Retro Biosciences, като всички те имат сключени сделки с OpenAI.

Документът разкрива също, че Алтман е продал дял в Reddit до края на 2025 г. Акциите на Алтман са стрували повече от 600 млн. долара в деня, в който компанията е излязла на борсата през 2024 г., според подадените по това време документи в SEC. Другите компании в списъка включват производителя на чипове Cerebras, производителя на софтуер за управление на персонала Degree, известен като Lattice, производителя на AI устройства Humane, производителя на AI софтуер Software Applications и фармацевтичната компания за AI Trialspark, известна сега като Formation Bio.

Алтман е бил приятел с основателите на Helion и за първи път е инвестирал в компанията през 2015 г., свидетелства той. Компанията, която има за цел да построи първата в света електроцентрала на термоядрен синтез, не генерира никакви приходи, но е оценена на частния пазар на 5,4 млрд. долара.

Алтман свидетелства, че в края на 2022 г. е помолил борда на OpenAI да проучи възможността за сътрудничество с Helion и че е гарантирал, че това е изгодна сделка. Helion подписа първо споразумение за осигуряване на енергия за OpenAI през 2024 г. Алтман напусна борда на Helion през март 2026 г., докато компаниите обсъждаха по-мащабна сделка.

Алтман заяви за сделката от 2024 г., че е бил „отстранен от нея и от двете страни“ и не е подписал споразумението.

Моло заяви, че Алтман е имал „очевиден конфликт на интереси“ при воденето на преговорите за партньорство за съдържание между OpenAI и Reddit през май 2024 г.

„Решихме, че бордът ще одобри всички окончателни условия“, каза Алтман. „В стаята с мен имаше и други хора. Това беше добре обсъден стандартен корпоративен отвод.“ Моло разпита Алтман и за сделка за изчислителни услуги на стойност 10 млрд. долара с Cerebras, в която Алтман притежава дял на стойност 3,2 млн. долара.

Генералните прокурори на Алабама, Арканзас, Флорида, Айдахо, Айова, Луизиана, Монтана, Небраска, Оклахома и Западна Вирджиния, всички републиканци, заявиха пред SEC: „Поведението на Алтман до момента повдига сериозни правни въпроси и изисква внимателно разглеждане.“ SEC е отказала да коментира.