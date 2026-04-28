OpenAI не успява да постигне целите за приходи и потребители преди IPO-то

Наскоро OpenAI не е успяла да постигне собствените си цели за нови потребители и приходи – провали, които предизвикват тревога сред някои ръководители на компанията относно способността ѝ да покрива огромните си разходи за центрове за данни, съобщава Wall Street Journal.

Главният финансов директор Сара Фрайър е споделила с други мениджъри на компанията опасения, че стартъпът може да не успее да плаща бъдещите си договори за изчислителни мощности, ако приходите не растат достатъчно бързо, казват запознати източници.

Членовете на борда на директорите също така са разгледали по-внимателно сделките на компанията за центрове за данни през последните месеци и са поставили под въпрос усилията на главния изпълнителен директор Сам Алтман да осигури още по-голяма изчислителна мощност въпреки забавянето на бизнеса, казват източниците.

Контролът върху разходите ограничава някога безграничните амбиции на Алтман преди потенциалното първоначално публично предлагане, което може да се състои до края на годината. Фриър и други мениджъри сега се стремят да поставят разходите под контрол и да въведат повече дисциплина в бизнеса, което понякога ги поставя в конфликт с Алтман, казват запознати с въпроса.

„Напълно съгласни сме да закупим колкото се може повече изчислителна мощност и да работим усилено заедно за това всеки ден“, заявиха Алтман и Фриър в съвместно изявление. Всяко допускане, че двамата са разделени в позициите си или се отдръпват от осигуряването на нови изчислителни ресурси, е „абсурдно“, казват те.

От години Алтман се стреми да си подсигури колкото се може повече капацитет на центрове за данни, твърдейки, че недостигът на изчислителни ресурси е най-голямото препятствие пред растежа на OpenAI. Миналата година той се впусна в серия от сделки, които обвързаха OpenAI с бъдещи разходни ангажименти на стойност около 600 млрд. долара и свързаха голяма част от успеха на технологичния сектор с този на OpenAI.

Стратегията беше подсилена от на пръв поглед непобедимия успех на ChatGPT и имаше подкрепата както на Фрайър, така и на борда на директорите. Но растежът на чатбота забави темпото си към края на миналата година, което породи нови съмнения сред ръководството на компанията относно този подход.

Според запознати с целите източници OpenAI не е успяла да постигне вътрешната си цел от 1 млрд. активни потребители на седмица за ChatGPT до края на миналата година. Компанията все още не е обявила този важен момент, което разтревожи някои инвеститори. Тя също така не е постигнала годишната си цел за приходите от ChatGPT, след като Gemini на Google отбеляза огромен растеж в края на миналата година и отне пазарен дял от OpenAI, добавят източниците. Компанията също така не успява да се справи с процента на отпадане сред абонатите, казват още те.

OpenAI не е постигнала и няколко месечни цели за приходи по-рано тази година, след като е загубила позиции пред Anthropic на пазарите за програмиране и корпоративни услуги, казват още източници.

OpenAI наскоро привлече 122 млрд. долара в рамките на най-големия кръг на финансиране в историята на Силициевата долина, което ѝ осигурява по-стабилна финансова основа. Компанията обаче е ангажирала толкова голяма изчислителна мощност, че очаква да изразходва тази сума през следващите три години, ако успее да постигне амбициозните си цели за приходи. Част от финансирането е и условно и зависи от конкретни споразумения с партньори.

Популярността на инструмента за кодиране на компанията Codex бързо нараства, а тя намалява разходите си, съкращавайки други проекти, например приложението за генериране на видео Sora. OpenAI наскоро пусна GPT-5.5 – мощен модел, който оглави редица бенчмаркове в индустрията.

Според източници през последните месеци Фрайър е изразила и резерви относно плановете на OpenAI да излезе на борсата до края на тази година.

Тя е подчертала пред ръководството и членовете на борда на директорите необходимостта OpenAI да подобри вътрешния си контрол, предупреждавайки, че компанията все още не е готова да отговори на строгите стандарти за отчетност, изисквани от публично търгуваните дружества. Според някои от източниците Алтман е подкрепял по-амбициозен график за IPO-то.