Microsoft губи ексклузивния си достъп до технологията на OpenAI, открива се път за нови компании

OpenAI и Microsoft постигнаха примирие. Стартъпът и дългогодишният му партньор сключиха ново споразумение, което предоставя на OpenAI по-голяма свобода да си партнира с конкуренти на Microsoft, ограничава размера на приходите, които трябва да споделя със софтуерния гигант до 2030 г. и премахва противоречива клауза в предишни споразумения. Междувременно Microsoft ще запази достъп до моделите и продуктите на стартъпа.

Microsoft беше един от най-ранните партньори на OpenAI и е сред най-големите инвеститори в компанията, като те си сътрудничат в областта на изчислителната мощност, чиmовете и киберсигурността. Но споразумението на компаниите предизвика противоречия миналата година с нажежаването на надпреварата в областта на изкуствения интелект, отчасти поради контрола, който Microsoft има над интелектуалната собственост на OpenAI и споразуменията за ексклузивност, постигнати по-рано в техните отношения.

Ревизираното им споразумение е признак за това как конкурентните нужди на компанията се променят в бързо развиващата се битка за надмощие в областта на изкуствения интелект и значението на по-голямата гъвкавост за партньорство с други компании. OpenAI и Microsoft произвеждат множество инструменти за бизнеса и потребителите, като в същото време разработват собствени модели, които да ги захранват. Стартъпът обмисля първично публично предлагане още тази година.

Компаниите съобщиха, че ревизираното споразумение предоставя по-голяма предсказуемост и се основава на гъвкавост, сигурност и внимание върху предоставянето на ползите от изкуствения интелект в широк мащаб.

Обявеното днес споразумение позволява на OpenAI да продава продукти на всички доставчици на облачни услуги, свобода, която към която компанията отдавна се стремеше. OpenAI съобщи, че Microsoft остава неин „основен партньор в облачните услуги“. В предишна поредица от споразумения Microsoft имаше изключителен достъп до интелектуалната собственост на OpenAI до степента, в която стартъпът обяви, че е постигнал високо ниво на способности, известно като „общ изкуствен интелект“ и това определение е било потвърдено от експертна комисия.

Книжата на Microsoft се понижиха с около 1% в началото на търговията в понеделник.

Ревизираното споразумение премахва и едни от най-спорните елементи в по-ранните споразумения на компаниите, което би позволило на стартъпа да ограничи достъпа на Microsoft до бъдещите му технологии, когато системите достигнат прага на общ изкуствен интелект. Терминът „свръхчовешка интелигентност“ е спорен и труден за определяне, като в бранша няма единодушие по въпроса. Microsoft и OpenAI водеха напрегнати преговори по темата месеци наред.

Компаниите прекратяват ексклузивната възможност на Microsoft да лицензира модели и продукти на OpenAI, въпреки че компанията ще продължи да ги използва до 2032 г.

Съгласно предишното споразумение двете компании имаха договорки за споделяне на приходи помежду си.

Като част от актуализираното споразумение OpenAI ще продължи да споделя приходи с Microsoft до 2030 г., макар и с нови тавани, но Microsoft вече няма да плаща дял от приходите на OpenAI.

Макар че Microsoft остава поддръжник на OpenAI, тя работи за развиването на известна технологична независимост от OpenAI, докато изгражда асистента си Copilot. Тя разработва собствени модели и вече използва AI модели от конкурента на OpenAI, Anthropic, в своите 365 инструмента.

В един момент отношенията станаха толкова обтегнати, че OpenAI обмисляше да се обърне към антитръстовите регулатори, за да развали договора. Компаниите премахнаха в края на миналата година някои от по-ранните бариери в споразумението за стартъпа, който по това време се стремеше да се преструктурира и да стане компания със стопанска цел.