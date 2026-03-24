С възхода на автономните коли се появява един фундаментален проблем

Затворете очи и си представете бъдеще с автономни превозни средства, които се срещат на всеки ъгъл. Какво точно виждате?

Може би си представяте радостни пътници, освободени от ежедневната досада да шофират до и от работа. Или пък пътници, които дремят на седалките, гледат видеоклипове или приемат обаждания, докато роботизираните им коли ги отвеждат до крайната дестинация. Може би си представяте по-тихи и по-чисти градове; тъй като автономните коли са електрически.

Каквато и сцена да си представите, тя вероятно не включва пътища с интензивен трафик. А би трябвало.

Ако и когато роботизираните превозни средства станат достатъчно популярни, изследванията и здравият разум показват, че това ще доведе до рязко увеличение на употребата на автомобили. Задръстванията в тази връзка биха били катастрофални за качеството на живот в градовете, както и за тяхното икономическо здраве, освен ако обществените лидери не въведат превантивни политики, за да поддържат движението на хората.

За да разберем защо автономните превозни средства ще предизвикат допълнен трафик, помислете за причините, поради които американските компании за роботаксита предизвикаха толкова голямо вълнение сред инвеститорите и ранните клиенти. Самоуправляващите се превозни средства предлагат по-комфортни пътувания, особено в сравнение с обикновените услуги за споделено пътуване или такситата. Днешните клиенти на роботаксита могат да настроят температурата и да изберат любимата си музика и не е нужно да се притесняват, че шофьорът ще подслушва лични разговори или ще пуска неподходящи песни. За редовните потребители компаниите за роботизирани автомобили като Waymo, Zoox и Tesla също така осигуряват надеждна съгласуваност в своите автопаркове от превозни средства, използващи един и същ софтуер и хардуер.

Тези предимства могат да бъдат значителни. Пример за това е, че пътниците на Waymo в района на залива на Сан Франциско плащат премия от поне 10%, за да се възползват от роботизирано такси, вместо от човек, управляващ такси.

Как реагират хората, когато дадено преживяване се подобри? Те искат да правят това по-често.

Сигурен залог е, че клиентите на автономни коли ще предприемат повече и по-дълги пътувания с кола, отколкото ако те (или друг човек) седнат зад волана. Някои от тези пътувания с роботаксита може да се осъществят с обществен транспорт или с велосипед, или може би изобщо никога. Като се има предвид приятното преживяване, работниците също ще толерират по-дългите пътувания с кола, катализирайки разрастването (и създавайки още едно главоболие за пренатоварените транспортни администрации, които разчитат на гъстотата на населението, за да предоставят ефикасно обслужване). Всички тези промени в поведението сочат в една и съща посока: повече изминати километри.

След това идва въпросът за движението на автономна кола, която отива да вземе пътник, чака следващото си повикване или се насочва към станция за зареждане. Към края на 2025 г. това движение представлява почти половината от общия пробег на колите на Waymo в района на залива на Сан Франциско.

В скорошна академична статия, професорите по инженерство от Университета на Тексас-Арлингтън Фарах Наз и Стивън Матингли преглеждат 26 проучвания, оценяващи как автономните превозни средства ще повлияят на общия пробег на автомобилите. Те оценяват увеличението на този пробег на 6%, дължащо се на автономните превозни средства, като очакваният ръст е малко по-голям за частните автономни превозни средства и малко по-нисък, ако роботизираните коли станат доминиращият формат.

Всеки километър, изминат от автономните превозни средства, ще наложи разходи за обществото, включително от допълнителни катастрофи (тъй като всяко пътуване с кола носи известна степен на риск), както и замърсяване от гумите и производството на електроенергия.

Някои нови пътувания с личен транспорт ще се осъществяват през нощта или през уикендите, когато настоящата пътна мрежа има свободен капацитет. Други обаче ще се случват в пиковите часове, когато магистралите и улиците вече са задръстени. В претоварени среди дори леко увеличение на броя на превозните средства може драстично да забави всички останали на пътя. Последиците: градовете, пълни с автономни превозни средства, ще се сблъскат с повече и по-продължителни задръствания. Освен неудобствата, понасяни от пътуващите, задръстванията ще възпрепятстват икономическия растеж, тъй като по-дългите и по-непредсказуеми пътувания до работа ще стеснят размера на работната сила, достъпна за бизнеса.

Може ли публичният сектор да облекчи забавянията, предизвикани от автономните превозни средства, само чрез разширяване на пътищата? Малко вероятно. Добавянето на ленти е скъпоструващо в градски условия, както финансово, така и по отношение на социалните и екологичните щети. Съществува и принципът на индуцираното търсене – това, което икономистите наричат ​​„ железен закон за задръстванията “ – който предупреждава, че новият капацитет на пътищата кара хората да предприемат повече пътувания с кола по време на пикови часове, което подкопава краткотрайното увеличение на скоростта на движението.

С други думи, автономните превозни средства ще причинят задръствания в градовете, с които властите не могат да се справят.

Тези, които използват автономни коли, може би ще пренебрегнат подобни неудобства, прекарвайки времето си в задръствания, като използват телефоните си, гледат Netflix или проверяват имейли. Но останалите - тези, които все още шофират лични автомобили, пътуват с автобус или просто живеят в градове, парализирани от допълнителния трафик - е малко вероятно да останат безразлични. Като се има предвид относителното богатство на клиентите на автономни превозни средства, възходът на технологиите за автономно шофиране може допълнително да разшири пропастта между бедни и богати, която вече е вкоренена в транспортната система на САЩ.

Още по-лошо е, че онези, които се надяват да укрепят обществения транспорт и колоезденето – уникално ефективни по отношение на пространството и щадящи климата форми на градска мобилност – ще се сблъскат с все по-сериозни препятствия. Убеждаването на собствениците на автомобили да подкрепят промени в пътищата, съобразени с пешеходците, или да превърнат пътна лента във велоалея, вече е херкулесова задача; по-големите задръствания ще я направят още по-трудна.

Вдъхновен от автономните превозни средства бум в шофирането би бил катастрофа както за градовете, така и за околната среда, но все пак не е неизбежен. Най-добрият начин да го избегнем: Да използваме силата на пътните такси.

Както икономистите отдавна твърдят, фундаментален недостатък в управлението на пътищата в САЩ и на други места е невъзможността да се начисляват такси на шофьорите за забавянията, които те налагат на другите. В крайна сметка, тези пропуски биха могли да бъдат още по-остри за автономните превозни средства, които при спиране в задръстванията биха влошили трафика, без пътниците в превозните средства да понасят неудобствата, които изпитват хората, участващи в движението.

Но таксуването на движението по пътищата по време на пиковите часове смекчава задръстванията, като насърчава тези с гъвкави планове за пътуване да шофират по-рано или по-късно, или може би да използват обществен транспорт или велосипед. Подобни такси биха могли да принудят компаниите за автономни превозни средства и техните клиенти да обърнат внимание на закъсненията, с които натоварват другите. Размерът на тези такси винаги може да бъде коригиран по-късно, с разширяването на мобилността с роботаксита.

Първата ключова стъпка е създаването на политически апарат, който използва таксуването по пътищата, за да поддържа облекчен трафика.

Най-мъдрото време за прилагане на подобни реформи е сега - преди бумът на автономните автомобили да доведе до мащабни задръствания. В зависимост от позицията на регулаторните органи и скоростта, с която се развиват автономните технологии, този момент може да дойде след десетилетия или много по-рано. Но при липсата на пътни такси, това изглежда неизбежно.