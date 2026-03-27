Кризата в Близкия изток хвърля сянка върху веригата на доставки при автомобилите

Войната на САЩ и Израел с Иран изостря рисковете за различните индустрии, които се сблъскват с нарастващи разходи за енергия. Автомобилният сектор се счита за особено уязвим, като ново проучване предупреждава за „непропорционално тежки последици“ в случай на продължителни прекъсвания, пише Automotive News.

Авторът на изследването и директор на Austrian Supply Chain Intelligence Institute (ASCII) Петер Климек подчертава времевото измерение на кризата пред индустриалния свят.

„Ако конфликтът продължи два месеца или повече, той ще стане особено тежък“, предупреждава Климек.

Рисковете включват ценови шокове в енергетиката, транспорта и суровините, както и потенциален недостиг на чипове за всички автомобили и батерийни клетки за електрическите превозни средства.

Ключов фактор е блокадата на Ормузкия проток, през който преминават приблизително 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ (LNG). От началото на военните действия цените на петрола и газа се повишиха значително.

„Продължителната блокада не само би засегнала енергийните пазари, но и би поставила под натиск множество световни вериги на доставка“, изтъква Климек.

За автомобилните производители, които вече са притиснати от нарастващите разходи за енергия и морски превози, доставката на полупроводници и батерийни клетки става все по-важна. Зависимостта от благородни газове, които са от съществено значение за производството на чипове, е особено силно изложена на риск. Значителна част от тези газове произхождат от засегнатия регион, включително приблизително една трета от световните доставки на хелий, които идват от Катар.

Риск от скок в цените при новите коли

Допълнителен натиск се създава и от силното търсене на чипове за памет, произтичащо от бума при изкуствения интелект (AI). Прекъсванията в производството поради недостиг на суровини биха могли да предизвикат проблеми с доставките, подобни на тези, наблюдавани по време на пандемията от коронавирус. В случай на недостиг на чипове, автомобилната индустрия би била особено силно засегната, тъй като други сектори, като например медицинските приложения, ще имат приоритет.

Затрудненията в доставките биха могли да доведат и до покачване на цените на новите автомобили, както се случи по време на няколко по-малки предишни кризи с полупроводниците.

Продължителността на конфликта с Иран е от решаващо значение. Досега автомобилните производители и доставчиците им се въздържат от провеждане на подробни оценки на въздействието. Проучването разкрива фундаментални структурни слабости във веригите на доставка. Въпреки предишни кризи като пандемията, налице са малко признаци за повишена устойчивост на стратегически важни продукти – напротив, натискът върху разходите е изострил ситуацията.

Според проучването, азиатските икономики са особено силно изложени към сътресения на търговските потоци в региона. Държави като Иран, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Бахрейн, Катар и Кувейт изнасят стоки и суровини на стойност приблизително 1,2 трлн. долара годишно, от които около 800 млрд. долара са в петролния и газовия сектор.

Най-големият клиент е Китай, следван от Индия, Япония и Южна Корея. Европейският съюз (ЕС) внася стоки на стойност 47 млрд. долара, от които приблизително 5,7 млрд. долара се дължат на Германия.