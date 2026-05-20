Бари Бранд: Технологичната икономика отваря нова страница между българския и британския бизнес

Интересът на британските компании, които искат да инвестират и да си партнират с български компании, нараства. Това съобщи Бари Бранд, председател на управителния съвет на Британско-българската търговска камара (BBCC), в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него пренастройването на веригите за доставки и стремежът към технологична икономика може да отворят изцяло нова страница в отношенията между българския и британския бизнес. Той подчерта, че икономическата и политическа стабилизация в България и развитието на нови сектори са все по-привлекателни за британския бизнес.

„Не става дума просто за растеж в увереността. Имаме увереност в правната система, финансовата система. Хората просто осъзнават, че тук има добри партньори, и в двете страни. Има много таланти, кадърни служители, професионализъм. И нашата работа като камара е просто да осветим това, да насочим прожекторите натам“, коментира той.

Председателят на ръководството на Британско-българската търговска камара посочи, че в центъра на работата на Камарата застава BBCC Expansion Bridge. Той отбеляза, че тя е резултат от придобиването на платформата Bulgarian Expansion Bridge (BEX) от страна на Британско-българската търговска камара.

„Платформата, създадена първоначално от Геновева Христова и Георгиос Колобас, се доказа като ефективен инструмент чрез своите специализирани „лагери“ (bootcamps) за обмяна на опит между успешни предприемачи. Когато проектът достига етап, в който изисква по-мащабно развитие, камарата припознава в него възможност за разширяване на собствения си обхват“, обясни Бранд. Платформата не функционира като единичен индивидуален инвеститор, а действа като двупосочен акселератор и мост между бизнеси и инвестиционни фондове от България и Обединеното кралство.

„Новата структура няма да бъде просто канал за износ на български технологии към Великобритания, а ще действа като двупосочна платформа за растеж“, уточни той. И добави, че инициативата ще запази успешния формат на лагерите, които „помагат на компаниите да изграждат стратегии за скалиране и стартиране на бизнес“.

Целта е изграждането на по-дълбока екосистема във Великобритания, която да осигури т.нар. „първа точка на свързване“ чрез секторно напасване между специфични бизнеси от двете страни.

До момента платформата е провела успешни програми в секторите на изкуствения интелект, киберсигурността, технологиите и женското предприемачество. Бранд отбеляза, че под шапката на BBCC Expansion Bridge фокусът се разширява значително към устойчива енергия и индустриално производство, логистика, отбрана и сигурност.

Каква стратегия ще помогне в подкрепа на бизнеса на България и Острова? Кои са форумите за опит между предприемачите?

