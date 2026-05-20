Френският парламент одобри избора на Макрон за ръководител на централната банка

Номинацията на президента Еманюел Макрон за гуверньор на Френската централна банка беше одобрена от парламента, предаде Bloomberg. Така бе избегнат политически удар за държавния глава и бе намалена несигурността за Европейската централна банка (ЕЦБ) в момент, когато институцията обмисля повишения на лихвените проценти.

При съвместно гласуване на двете финансови комисии на парламента 58 от общо 110 депутати се обявиха против назначението на Еманюел Мулен - недостатъчно, за да бъде достигнат прагът от три пети от гласовете, необходими за блокиране на номинацията му.

Преди вота депутати от крайната десница, крайната левица и социалистите предупредиха, че ще се опитат да провалят назначението, протестирайки срещу това дългогодишен сътрудник на Макрон да поеме влиятелен пост, чийто мандат ще продължи години след като самият президент напусне властта през 2027 г.

Резултатът показва, че центристите и консерваторите, по-близки до Макрон, са се мобилизирали, за да избегнат потенциален тежък удар за президента. Въпреки това опозицията срещу Мулен насочи вниманието към дебатите за независимостта на централните банки и процеса по назначаване на служителите, които определят паричната политика в 21-те държави от еврозоната.

ЕЦБ се намира в деликатен момент, докато представителите ѝ оценяват дали да повишат лихвите, за да ограничат инфлационния натиск, породен от войната на САЩ и Израел в Иран, въпреки че подобен ход може да навреди на и без това крехката икономика.

По време на изслушванията в комисията в сряда Мулен заяви, че решението за лихвите през юни ще зависи от икономическите данни и че ЕЦБ трябва да бъде особено внимателна, за да гарантира, че инфлационните очаквания остават стабилни. Той обаче изрази и тревога относно рисковете, които по-високите разходи по заемите носят за икономиката.

„На този етап е твърде рано да се каже - ще бъде необходим подробен анализ на данните, за да се изясни позицията на Управителния съвет на ЕЦБ“, каза Мулен. „Но е от съществено значение ЕЦБ, без да нарушава ангажимента си за ценова стабилност, да може да отчита влиянието на решенията си върху растежа в една все по-нестабилна среда.“

57-годишният Еманюел Мулен е един от основните архитекти на пробизнес политиките от 2017 г., когато оглавява кабинета на финансовия министър Бруно льо Мер, преди да поеме ръководството на държавната хазна, където участва в разработването на мащабните програми за разходи по време на пандемията от Covid-19.

Той за кратко е началник на кабинета на министър-председателя, след което преминава на ключова позиция като генерален секретар на Макрон в Елисейския дворец. Напуска този пост едва този месец.

Някои депутати, разговаряли с Мулен в сряда, заявиха, че този професионален опит е политически и тясно свързан с двата петгодишни мандата на Макрон.

„Работил съм с различни правителства, винаги воден от един и същ компас: обществения интерес“, каза Мулен. „Стоя пред вас като свободен човек, служил на държавата 30 години и ангажиран да изпълнява задълженията си с пълна независимост и пълна безпристрастност спрямо изпълнителната власт и всякакви частни интереси“, добави той.