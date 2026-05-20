Азиатските пазари приключиха сесията предимно на отрицателна територия

Азиатско-тихоокеанските пазари отбелязаха предимно понижения в сряда на фона на подновеното геополитическо напрежение, след като американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че е бил „на час разстояние“ от решение да атакува Иран, преди да бъде убеден от екипа си да отложи удара с няколко дни, предаде CNBC.

Японският индекс Nikkei 225 се понижи с 1,23% до 59 804,41 пункта, a по-широкият показател Topix спадна с 1,53% до 3791,65 пункта.

Показателят Kospi в Южна Корея загуби 0,86% до ниво от 7208,95 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се понижи с 2,61% до ниво от 1056,07 пункта.

Акциите на Samsung Electronics поевтиняха с 3%, след като преговорите за заплатите между компанията и служителите се провалиха, а над 47 хил. служители вече се очаква да започнат стачка в четвъртък.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия изтри 1,26% до 8496,6 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна с 0,6% до 25 643,7 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай остана почти без промяна на ниво от 4850,7 пункта.