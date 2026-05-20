Лингорски: Аутомотив индустрията има ключова роля в икономиката

Аутомотив индустрията има ключова роля в икономиката, тъй като електрическата мобилност вече не е само екологична цел, а основен стълб на бъдещата енергийна сигурност на Европа, заяви Илия Лингорски, член на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ), по време на събитието Automotive Forum Bulgaria 2026.

Според него бизнесът и политиците трябва да работят заедно и да превърнат потенциалната енергия на кризите в импулс за иновации, по-висока производителност и икономически растеж.

Финансистът посочи, че въпреки серията от исторически сътресения, днес европейската и националната икономика изненадващо се намират в много по-добра форма от песимистичните прогнози на икономистите. По думите му след пандемията светът е бил ударен от безмилостна комбинация от кризи - от драматични прекъсвания на веригите на доставка и войната в Украйна, сложила край на евтината енергия, до ускорена инфлация, мита и нови конфликти, които ограничават глобалната търговия.

В тази връзка политиците предприемат безпрецедентни фискални и парични мерки, а частният сектор демонстрира неочаквана за икономистите адаптивност. Компаниите по света успяват да намерят алтернативни доставки, докато диверсифицират ресурсите си и напредват в дигиталната търговия.

Макроикономическата картина в еврозоната обаче остава предизвикателна, след като последните енергийни шокове понижиха прогнозите за растеж до 0,9% за текущата година на фона на инфлация над целта – комбинация, която Лингорски определи като изключително трудна за централните банки.

Анализирайки ситуацията в България, членът на УС на БНБ отбеляза, че инфлацията в страната през април, която достига 6,8%, се дължи на външни шокове. Все пак тя е засилена от три местни структурни фактора.

На първо място е високата енергийна интензивност и зависимостта от внос на българската икономика. Вторият фактор е ограничената пазарна конкуренция, която кара цените да се покачват бързо и да спадат бавно. Третият генератор е фискалната политика, която вместо да смекчи, е засилила икономическия цикъл чрез изпреварващ ръст на доходите в публичния сектор спрямо производителността и чрез механизмите за автоматично индексиране на възнагражденията.

В България в момента паралелно съществуват свръхликвидна и печеливша банкова система и постоянен фискален дефицит с ускоряващ се обществен дълг. Тази несигурност усложнява хоризонта за планиране и оскъпява инвестициите, включително в автомобилния сектор, категоричен е Лингорски.

Лингорски призова за завършване на единния пазар и дълбочина на европейските капиталови пазари, където огромните спестявания на гражданите все още не достигат ефективно до инвестициите. Според него свитото фискално пространство изисква строг контрол над текущите разходи, спиране на нецелевите харчове и прекратяване на автоматичните механизми за индексиране.