Някои нови заводи за електромобили може да останат неизползвани, предупредиха от сектора

Без промяна бизнесът няма да получи нужната възвръщаемост на инвестициите в електрификация, изтъква Бенджамин Кригер

14:59 | 20.05.26 г.
Снимка: БГНЕС/ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Европейската автомобилна индустрия е изправена пред сериозни предизвикателства поради забавената електрификация, високите разходи за енергия и конкуренцията в лицето на китайските компании, предупреди генералният секретар на Европейската асоциация на автомобилните доставчици (CLEPA) Бенджамин Кригер по време на събитието Automotive Forum Bulgaria 2026. 

Трансформацията при автомобилните задвижвания вече е започнала, но процесът не се развива достатъчно бързо, за да осигури възвръщаемост на инвестициите в електрификацията, подчерта Кригер.

Той предупреди, че съществува риск някои новоизградени заводи за електрически коли да останат неизползвани заради слабото търсене.

Според Кригер електрификацията е необходима, но за успеха ѝ трябва да се промени регулаторната среда и да бъде осигурена по-голяма подкрепа за конкурентоспособността на сектора.

Кригер заяви, че поставените от Европейския съюз (ЕС) цели за 2035 г. няма да могат да бъдат изпълнени в сегашния им вид, тъй като пазарът на електромобили все още се движи основно от регулации, а не от потребителското търсене.

Китайската вълна

Генералният секретар на CLEPA акцентира и върху засилващия се натиск от китайските компании, които увеличават пазарния си дял на международните пазари. Според Кригер Китай има предимство както при електрификацията, така и по отношение на енергийните разходи и скоростта на разработване на нови продукти.

По думите на Кригер европейските компании са конкурентоспособни в Китай, когато условията са равни – при еднакви цени на електроенергията, разходи за труд и регулации.

Той заяви, че Европа трябва да осигури равни условия за конкуренция с китайските марки.

Кригер посочи подготвяния от Европейската комисия (ЕК) Закон за индустриалния ускорител, който за първи път предлага определение за коли и части, произведени в Европа.

По думите му европейската автомобилна индустрия е задушена от високи енергийни разходи и тежка регулация, което затруднява конкуренцията с компании от САЩ и Азия. Той отбеляза, че според анализи на CLEPA бизнес средата в сектора е в криза от 2018 г. насам.

Въпреки трудностите Европа запазва предимство при иновациите, инженерния капацитет и разработването на нови технологии. Софтуерът и дигитализацията ще бъдат сред основните двигатели на растежа в сектора, заключи Кригер.

