Производителността на труда в България расте в началото на годината

Производителността на труда в България расте през първото тримесечие на 2026 година, като брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава с 1,6% на годишна база, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Заетите лица в икономиката в периода от януари до март са 3,518 милиона, а общият брой отработени часове е повече от 1,437 милиарда. Структурата на заетостта по икономически сектори през първото тримесечие спрямо година по-рано показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и в индустриалния сектор.

Източник: НСИ

По данни на НСИ на едно заето лице се падат по 7,768 хил. евро от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 19 евро БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през първо тримесечие на годината намалява с 0,4% в сравнение с първо тримесечие на 2025 г., а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 0,4%.

Статистиката отчита, че в периода януари-март равнището на производителността на труда в сектора на услугите e 6,762 хил. евро БДС средно на един зает и 16,1 евро за един отработен човекочас.

В индустриалния сектор всеки зает произвежда средно 7,422 хил. евро БДС, за един отработен човекочас се създават средно 17,5 евро от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 914,5 евро БДС на един зает и 3 евро за един отработен човекочас.