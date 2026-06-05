Икономиката на еврозоната се е свила в началото на годината заради Ирландия

Икономиката на еврозоната се е свила в началото на годината, след като безпрецедентен спад в Ирландия наложи ревизия на данните, които първоначално показваха слаб растеж, предаде Bloomberg.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на региона е намалял с 0,2% през първото тримесечие на годината, сочат данни на Евростат от петък, в сравнение с по-ранната оценка за ръст от 0,1%. Това се дължи основно на рязко понижаване на оценката за ирландския БВП, който е спаднал с 12,1%, а не с предварително отчетените 2%.

Макар големият брой мултинационални компании, базирани в Ирландия, често да изкривява данните за цялата еврозона, огромният спад през първото тримесечие още повече затруднява преценката накъде се движи икономиката на региона. Това усложнява задачата на Европейската централна банка (ЕЦБ) при оценката на последиците от войната на САЩ и Израел в Иран и при определянето на подходящата парична политика.

Централните банкери сигнализираха за възможно първо повишение на лихвените проценти от 2023 г. на следващото си заседание, като твърдят, че вече не могат да пренебрегват енергийния шок, който изтласка инфлацията в еврозоната до 3,2% през май. Въпреки това някои представители на ЕЦБ се опасяват, че по-високите цени на петрола и газа могат да провалят зараждащото се икономическо възстановяване.

Икономическата активност в региона е спаднала през последните два месеца, като свиването през май дори е достигнало най-бързия темп от 2024 г. По-рано тази седмица Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) съобщи, че икономиката на еврозоната ще нарасне само с 0,8% тази година и предупреди, че „последните индикатори сочат влошаване на настроенията“.

Освен ирландските данни, статистиките за по-големите икономики също са били ревизирани в последните дни. Френският БВП е претърпял понижение, докато този на Италия се е оказал по-силен от предварително отчетеното.

В самата Ирландия мултинационалният сектор се е свил с 27% през периода. Но базовите данни показват далеч по-положителна картина. Модифицираното вътрешно търсене - по-точен измерител на икономиката - е нараснало с 0,6%, движено от потребителските разходи.