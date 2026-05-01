Един от най-достъпните китайски електромобили не успява да се възползва от енергийния шок

Китайските износители на автомобили записаха знаменит март. Продажбите на електрически превозни средства и хибриди отвъд граница достигнаха рекордно високо ниво, след като покачващите се цени на бензина насочиха купувачите към модели, използващи чиста енергия. Но една компания, която е в идеална позиция да се възползва от петролния шок, губи от по-големите конкуренти - грешка, която заслужава внимание, пише Bloomberg.

Малко известният автомобилен производител, базиран в китайския град Люджоу, SAIC-GM-Wuling Automobile Co. - съвместно предприятие, създадено през 2002 г. между SAIC Motor Corp., General Motors Co. и Guangxi Automobile Group Co. - разполага с успешна гама от нискобюджетни малки електрически автомобили, които би трябвало да привлекат клиентите в Южна и Югоизточна Азия, които са силно засегнати от покачващите се цени на горивата.

Представен преди шест години, водещият модел на предприятието е миниатюрният Hongguang Mini EV, който се продава за 6000 долара. Той се превърна в най-продавания автомобил в Китай през 2021 и 2022 г. Миналата година моделът достигна второ място, изпреварен от по-просторния хечбек Xingyuan на Geely Automobile Holdings Ltd. С места за четирима души, малкият размер на Mini е идеален за заместване на електрическите велосипеди и триколки в по-слабо развитите райони, което прави серията подходяща за страни, където двуколесните превозни средства все още доминират.

От Филипините до Непал, развиващите се азиатски икономики пострадаха непропорционално от енергийния шок, причинен от войната на САЩ и Израел с Иран. Клиентите в цяла Югоизточна Азия купуват модели на BYD Co. и виетнамската VinFast Auto Ltd. Но линията мини автомобили на Wuling, включително Air EV, който се продава за около 12 000 долара в Индонезия, не успя да се възползва от произтичащия от това засилен интерес към електрифицираните автомобили по същия начин, както конкурентите ѝ - пропуск, върху чието отстраняване трябва да се погрижат собствениците на съвместното предприятие.

Износът на електрически и хибридни китайски модели достига рекорд през март. Графика: Bloomberg

Продажбите на Wuling за първото тримесечие спаднаха със 7%. Доставките от фабриката на съвместното ѝ предприятие в Индонезия също намаляха.

Разбира се, промените от началото на годината в програмата на китайското правителство за замяна на стари автомобили засегнаха особено силно най-евтините модели. Но BYD и Geely, които предлагат и бюджетни електрически автомобили, заложиха на засиления износ, за да компенсират охлаждането на родния пазар, като продажбите в чужбина растат двукратно през първото тримесечие.

Общият износ на китайски превозни средства, използващи нов вид енергия (NEV), достигна рекордните 935 000 броя през първото тримесечие, което е над два пъти повече спрямо същото време на предходната година. BYD сега се стреми към износ от 1,5 млн. автомобила за тази година, което е с 50% повече спрямо обемите през 2025 г.

Подобен импулс би трябвало да подтикне SAIC, водещият партньор в съвместното предприятие Wuling, с 50,1% дял, да оглави производствените и маркетинговите усилия, за да се възползва от интереса към ултрадостъпните електрически превозни средства. Вниманието им обаче е насочено другаде.

От своя пазарен дебют Hongguang Mini EV е сред лидерите в Китай по продажби. Графика: Bloomberg

Автомобилният производител е фокусиран върху това да направи своите собствени марки, MG и Roewe, които не попадат в това предприятие, успешни на изключително конкурентен пазар, където продажбите спадат със 17% през първото тримесечие. С 40% ръст на доставките на своите серии през първите три месеца, тази стратегия работи, но е за сметка на партньорствата, особено на по-малките като Wuling.

Другият водещ участник, GM, е ангажиран по подобен начин. Автомобилният производител от Детройт се завърна към печалба в Китай след мащабна трансформация през 2024 г., която драстично сви бизнеса му. Вниманието се насочи към съживяването на отделно съвместно предприятие със SAIC, което продаваше по два милиона автомобила годишно, главно в Китай, в пика си през 2017 г. 30-годишният алианс изтича следващата година и все още няма информация дали ще бъде подновен.

На този фон съвместното предприятие Wuling функционира добре, без да създава сериозни главоболия на акционерите. Голяма част от продукцията му се продава в чужбина, включително модели на Chevrolet с бензинов двигател, предназначени за Мексико - стратегическа област на растеж за GM, тъй като компанията все повече препозиционира дейността си в Китай като експортна база.