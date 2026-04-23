Китайските автомобилни марки ускоряват своето глобално разширяване

От роботаксита до летящи автомобили, Китай работи за износ на повече от своите авангардни технологии за превозни средства - стратегия, която отразява както глобалните амбиции на Пекин, така и трудните икономически реалности, пише Ройтерс.

Втората по големина икономика в света е дом на най-големия и най-модерен пазар на автомобили. Но продължаващата ценова война остави страната с излишък от превозни средства, включително електрически, масово произвеждани от компании, които са непознати на западния потребител.

Продажбите на автомобили в Китай са спаднали с 18% през първото тримесечие и се очаква да останат непроменени или отново да се свият в обозримо бъдеще.

Чуждестранните пазари предлагат възможност за по-високи маржове и значителен ръст в обема на продажбите, смятат анализатори. Това означава, че перспективите за глобален растеж ще бъдат във фокуса на годишното автомобилно изложение в Пекин, което започва в петък.

Китайският износ на коли расте

Износът на Китай вече нарасна значително през миналата година, когато страната изнесе 5,8 млн. автомобила, което е с почти 20% повече от регистрираните година по-рано обеми. Очаква се общият износ на превозни средства от Китай, включително на автомобили и търговски превозни средства, да нарасне с 4% до 7,4 млн. броя тази година, прогнозира Китайската асоциация на производителите на автомобили.

Китайската марка електромобили Aito, подкрепена от технологичния гигант Huawei, е сред тези, които се стремят към растеж в чужбина. Aito иска да удвои годишните си продажби до 1 млн. превозни средства до 2030 г., заяви председателят Джон Джан пред Ройтерс.

Джан каза, че Aito, която е собственост на базирания в Чунцин производител на автомобили Seres Group, очаква отвъдграничните ѝ продажби да представляват 20% от общия обем през следващите три години, в сравнение с по-малко от 1% в момента.

Компанията планира да навлезе на някои европейски пазари още тази година, вероятно в Скандинавия, където разпространението на електрически превозни средства е по-ускорено.

САЩ остават ефективно затворени за китайските електромобили, които са обект на мита и от страна на Европейския съюз (ЕС). Въпреки това редица китайски марки установяват местно производство, с което заобикалят европейските мита, или навлизат на тези пазари чрез плъгин хибриди, които не подлежат на митнически налози.

Анализатори казват, че все по-често произведените в Китай автомобили отговарят на нуждите и очакванията на чуждестранните шофьори.

„Китай не е развиваща се страна за автомобилната индустрия. Това е водеща страна, на най-високо ниво“, посочва Франсоа Рудие, генерален секретар на Международната организация на производителите на моторни превозни средства.

Американските потребители също проявяват по-голям интерес към китайските автомобили, въпреки че бариерите за продажба там включват мита от около 100%.

По-рано този месец трима сенатори от Демократическата партия призоваха президента Доналд Тръмп да забрани на китайските автомобилни производители да произвеждат превозни средства в САЩ и да предотврати влизането в страната на китайски автомобили, сглобени в Мексико или Канада.

През януари Тръмп заяви, че е отворен към китайски автомобилни производители, които произвеждат превозните си средства в САЩ.

Той трябва да се срещне с китайския президент Си Дзинпин на среща на върха следващия месец. Икономическите и търговски отношения с Китай са стабилни и Тръмп ще се стреми да ги запази такива, заяви по-рано този месец търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър.

Летящи коли и хуманоиди

Очаква се производителя на електрически превозни средства Xpeng да започне мащабно производство на своите „летящи“ автомобили следващата година, както и на хуманоидните си роботи през четвъртото тримесечие на 2026 г., заяви президентът Брайън Гу пред Ройтерс.

Xpeng е получила над 7000 поръчки за своите летящи автомобили, които са способни както да летят, така и да се движат по пътищата. Повечето от поръчките се отнасят до Китай, където компанията работи по получаване на одобрение от авиационните власти на страната.

Също така тя планира да започне тестове на роботизирани автомобили в Гуанджоу по-късно тази година, като се очаква 2027 г. да бъде „критична година“ за „тестове по целия свят с партньори“.

Миналата година Xpeng генерира около 15% от приходите си от продажби в чужбина. През следващите пет до десет години „повече от 50% от приходите би трябвало да идват извън Китай“, подчертава Гу.