Китай задава нови стандарти за иновации в световната автомобилна индустрия

Миналата година произведен в Китай Leapmotor C10 се е движи по магистрала в Германия, когато системата за подпомагане на водача кара превозното средство да отбие встрани. Зад волана е ръководителят на Leapmotor International за Германия Мартин Реш, който изпраща имейл до инженерите в Ханджоу, за да съобщи за проблема, преди да отиде на бизнес среща. Когато той излиза от колата, системата вече е започнала да се актуализира безжично. Подобна поправка при европейски производител на автомобили би отнела седмици, пише Bloomberg.

Ръководителите наричат това ​​„Китайска скорост“ и представлява новият еталон в световната автомобилна индустрия.

В продължение на десетилетия производителите на автомобили се сравняват с германското инженерство, с мащаба на Детройт или с японската надеждност. Сега ръководителите на компании от Мичиган и Волфсбург се сблъскват с нов критерий –дефиниран от бързите цикли на разработка, дизайна, ориентиран към софтуера, и безмилостното свиване на разходите.

Точно както възходът на Япония през 70-те години на миналия век преобразява индустрията с прецизно производство и безмилостна ефективност, възходът на Китай – воден от компании като BYD, Geely и Leapmotor – отново пренаписва правилата, с по-кратки срокове за разработка, дълбока интеграция на веригата на доставки, смели идеи и автомобили, които получават нови функции в реално време чрез безжични актуализации. Резултатът преобръща с главата надолу целта на индустрията да продава перфектни продукти, създавайки такава, при която поправките могат да дойдат по-късно – макар и понякога на определена цена.

Влияние

Промяната вече не е теоретична. Stellantis обмисля да използва платформи за електрически превозни средства и софтуер от Leapmotor, за да подкрепи моделите на своите европейски марки Fiat, Opel и Peugeot, и отделно преговаря с Xiaomi Corp. и Xpeng Inc. за инвестиции в европейските си обекти.

Това е поразително признание, че големите традиционни производители на автомобили може да се нуждаят от китайско инженерство, за да се конкурират на собствена територия.

Проникването на технологиите надхвърля масовия пазар, като производителят на луксозни автомобили Mercedes-Benz Group AG води преговори с Geely за евентуално сътрудничество по бъдещи електрически превозни средства.

Японските производители на автомобили също се възползват от китайския опит. Nissan Motor Co., ранен пионер на пазара на елекромобили със своя Leaf през 2010 г., сега разчита на Китай да се превърне в трамплин за износ на електромобили, инвестирайки най-малко 10 млрд. юана (1,4 млрд. долара) за разработване на автомобили с батерии.

„Това, което Китай ни дава, е достъп до същите предимства, които промениха конкурентната среда: скорост, технологии и цена“, заяви напускащият главен финансов директор на Nissan Жереми Папен. „Скоро ще видите как първите от тези продукти с китайски произход достигат до световните пазари“, добавя той.

В САЩ, където протекционистките прегради държат настрана китайските автомобилни производители, започват да личат пукнатини. С навлизането на Китай в Мексико и Канада, Ford Motor Co. сега разговаря с администрацията на президента Доналд Тръмп за това как биха могли да бъдат структурирани съвместните предприятия между САЩ и Китай , когато Китай неизбежно навлезе на вътрешния пазар - сценарий, който главният изпълнителен директор Джим Фарли определи като „екзистенциална заплаха“.

Отхвърлян в продължение на десетилетия като нискобюджетен аванпост за имитиращо инженерство, Китай вложи ресурси в подкрепяна от държавата надпревара за доминация в модерното производство. Само в областта на електрическите превозни средства, държавната подкрепа възлиза на най-малко 230 млрд. долара от 2009 г. насам, изчислява Центърър за стратегически и международни изследвания.