Големите германски автопроизводители се готвят за битка с китайските конкуренти

Китайските автомобилни производители имат послание към германските премиум марки Porsche, Mercedes и BMW: Идваме за вашите клиенти.

След години на производство на най-технологично напредналите и евтини електрически превозни средства в света, китайски компании като Geely и Nio сега пускат на пазара редица премиум модели, които имат множество функции и се предлагат на значително по-ниски цени от моделите на германските конкуренти, пише Ройтерс.

Това е голяма промяна за индустрия, която прекара последните три години в ожесточена ценова война на пазара на електрически превозни средства и представлява огромна заплаха за традиционните премиум автомобилни концерни - както в Китай, така и в чужбина.

„Ценовата война се превърна във война за съотношение цена-качество“, коментира Бо Ю, мениджър в консултантската фирма JATO Dynamics.

На тазгодишното автомобилно изложение в Пекин, което започва на 24 април, индустрията ще представи 181 модела и 71 концептуални автомобила, включително „поток“ от големи, премиум SUV-ове, посочва Цуй Донгшъ, генерален секретар на Китайската асоциация за пътнически автомобили (CPCA).

Борбата на премиум пазара създава допълнителни проблеми за германските автомобилни производители в Китай. Според данни на S&P Global Mobility, кумулативните продажби на тези компании в азиатската страна са спаднали с близо 25% до 3,85 млн. превозни средства от 5,1 млн. броя през 2019 г.

Mercedes-Benz, BMW, както и подразделенията на Volkswagen, Porsche и Audi, отчетоха спад в продажбите си в Китай през първото тримесечие.

Тласъкът към луксозни автомобили ще засили и конкуренцията на други места. Китайските автомобилни производители все по-бързо навлизат на други пазари, след като ценовата война наводни родния пазар с автомобили.

Китайските производители на електрически коли успяха да абсорбират митата на Европейския съюз (ЕС) върху произведените в Китай автомобили с батерии и да поддържат цените им под тези на аналогичните модели на европейските конкуренти. Китайските хибриди и автомобилите с двигател с вътрешно горене не подлежат на мита на ЕС.

„Новият крал на пътя“

Миналата седмица премиум марката на Geely, Zeekr, представи 8X, голям плъгин хибриден SUV с впечатляващ пробег, оборудван с функции за безопасност, инфоразвлечения и други технологии. 8X може да се измести нагоре преди страничен сблъсък, за да защити пътниците. Ако колата е паркирана в тясно пространство, водачът може да ѝ помаха и тя ще излезе сама, за да осигури лесен достъп на пътниците.

Geely показа видео с 8X, чиято цена започва от около 53 000 долара, значително по-малко от тази на Porsche Cayenne и BMW 5M – където цените започват съответно от около 135 000 и 205 000 долара.

„Това е новият крал на пътя“, изтъкват от Geely.

Ту Ле, управляващ директор на консултантската компания Sino Auto Insights, заяви, че с пускането на пазара на големи премиум SUV-ове, китайските автомобилни производители предизвикват автомобилните производители от Детройт - General Motors, Ford Motor и Stellantis, които са се специализирали в този сегмент.

Немислимо преди пет години

Възходът на китайските премиум автомобили се случва с паралелната промяна в демографските характеристики и вкусовете на потребителите.

CPCA посочва, че средната възраст на китайските купувачи на автомобили се е увеличила от 30 на над 40 години, докато семействата искат по-големи премиум модели, което води до спад в търсенето на автомобили от базово ниво.

Китайските потребители също така са все по-привлечени от водещите в индустрията технологии на китайските производители, докато по-младите купувачи нямат интерес към традиционните марки.

Автомобилният експерт Фелипе Муньос казва, че макар да е било „немислимо преди пет години“ китайските потребители да заложат на местни премиум модели пред утвърдените германски компании, „чуждестранните луксозни и премиум марки сега ще се затруднят да оцелеят в Китай“.

„Въпросът е дали това ще стане и извън Китай“, коментира той.