Какво разкрива 2025 г. за бъдещето на германската автомобилна индустрия

Германската автомобилна индустрия преживява едно от най-тежките си предизвикателства от финансовата криза насам. Според Федералната статистическа служба, близо 50 000 работни места са били загубени в рамките на една година, печалбите са спаднали рязко, а пазарният дял на германските автомобилни марки се е свил. Трагичната кулминация на тази криза е свързана с Porsche, която на няколко пъти понижи перспективата за печалбата, съпътствано от близо 100-процентовия срив на оперативния марж през второто тримесечие, съобщава ntv.

Доверието в премиум сегмента е дълбоко разклатено. Porsche не само ще се сблъска с изключителен оперативен натиск през 2025 г. - ценовите войни, ожесточената китайска конкуренция и високите разходи за трансформация водят до намаляване на печалбата във всички области, която важи и за BMW и Mercedes. Инвеститорите на борсите също губи търпение, което допълнително намалява възможностите на компаниите за инвестиции.

В края на септември цялата автомобилна индустрия в Германия, която осигурява работа на 721 000 служители, разполагаше с работна сила, която беше с малко над 6 процента по-малка от предходната година. Доставчиците са най-силно засегнати: тяхната работна сила се сви с повече от 11 процента. Това надвишава значително средното намаление, понесено от самите производители на автомобили. И това не е краят. Volkswagen планира да съкрати 35 000 работни места до 2030 г., а Bosch ще елиминира 13 000 позиции до края на десетилетието – в допълнение към 9-те хиляди съкращения, които обяви по-рано.

Цели заводи стават жертва на кризата. Schaeffler, четвъртият по големина доставчик на автомобилна техника в Германия, ще затвори завода си в Щайнхаген, Източна Вестфалия, следващата година, което ще засегне 200 служители. Continental изоставя своите обекти във Вецлар и Швалбах в края на годината.

Процес, който започва много преди 2025 г.

Автомобилната индустрия, най-важният отрасъл на Германия по отношение на приходите и заетостта, преживява рязък спад. Този спад обаче не е внезапен.

„Упадъкът на германската автомобилна индустрия е постепенен процес, който започна през годините на пандемията от коронавирус“, изтъква Франк Швопе, автомобилен консултант и преподавател в Университета по приложни науки за малки и средни предприятия (FHM) в Кьолн.

Изключително високите печалби от 2021 до 2023 г. прикриваха структурни слабости, които сега стават очевидни: силната зависимост от Китай за батерии и суровини, политическата несигурност около постепенното премахване на двигателите с вътрешно горене и значителната разлика в развитието на електрическата мобилност.

Според Швопе, индустрията е изправена пред дълбока консолидация. Дори трите големи компании в сектора – Volkswagen, BMW и Mercedes - да генерират милиарди евро оперативна печалба тази година – достатъчно, за да продължат да изплащат дивиденти през 2026 г. – „не всички днешни автомобилни компании ще преживеят“ следващото десетилетие като независими субекти, прогнозира анализаторът.

По този начин Швопе споделя последните оценки на други експерти от индустрията, като бившия изпълнителен директор на Stellantis Карлос Таварес и Мориц Шуларик, президент на Института за световна икономика в Кил.

Опитният автомобилен анализатор Юрген Пипер също смята 2025 г. за „изключително трудна“. В същото време обаче той вижда възможности за обрат: „2025 г. има потенциала да бъде повратна точка за германската автомобилна индустрия“, казва Пипер. Световният пазар бавно се възстановява, пазарът на електрически автомобили се разраства, а новите електрически модели от германските производители вече са конкурентни на останалите.

Първоначалните икономии на разходи и лекото увеличение на пазарния дял в Европа, според него, показват, че индустрията е започнала да се справя с недостатъците си от последните години.

Проблемите остават

Един поглед към Китай обаче показва колко изостават тези компании. През пролетта германските марки в сегмента на електрическите превозни средства спечелиха едва 5% пазарен дял в Китай, докато местните играчи достигнаха близо 70%. Забавените актуализации на софтуера сериозно навредиха на имиджа на европейските модели.

Ситуацията се влоши и в САЩ. Агресивната търговска политика на президента Доналд Тръмп струва милиарди евро на германските производители и забележимо забавя продажбите им на този пазар. Междувременно в Европа липсва надеждна регулация: програмите за субсидии идват и си отиват, борбата за постепенно премахване на двигателите с вътрешно горене създаде значителна несигурност за индустрията и затрудни дългосрочните инвестиции.

Докато политиците обсъждат пакетите за помощ в индустрията, експертите Швопе и Пипер смятат, че производителите носят отговорност. Швопе посочва стабилните взаимоотношения с доставчиците, експертния опит при батериите и автономното шофиране, както и развитието на нови пазари като приоритети. Пипер призовава за ясни стратегии и по-бърз напредък – особено по отношение на софтуера и автономното шофиране.

В края на годината едно нещо е ясно: 2025-та не е изолирана кризисна година, а катализатор. Следващите години ще покажат дали германските автомобилни производители могат сами да се справят с трансформацията – или постепенният процес, описан от Швопе, ще се окаже необратимо развитие.