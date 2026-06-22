Оптимизмът за разрешаване на конфликта в Близкия изток тласна нагоре европейските борси

Европейските борси отбелязаха ръст в понеделник, а инвеститорите бяха под въздействието на новия кръг от преговорите между САЩ и Иран в очакване на признаци за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток и оставката на британския премиер Киър Стармър, предават Ройтерс и CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 0,6% след две поредни сесии на спадове.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 напредна с 0,72% до ниво от 10 437,85 пункта. Германският DAX прибави 0,62% до 25 139,69 пункта. Френският CAC 40 се понижи с 0,25% и завърши деня на ниво от 8400,11 пункта.

Британските банки отбелязаха ръст, като книжата на Barclays, NatWest и Standard Chartered поскъпнаха със съответно 3,9%, 4% и 1,3%. По-широкият банков индекс е нагоре с 1,4 на сто.

Съобщението за оставката на Стармър открива пътя за спокойно предаване на властта на фаворита на Лейбъристката партия Анди Бърнам, който може да стане седмият лидер на Великобритания за десет години още следващия месец.

Междувременно Вашингтон и Техеран се договориха по пътна карта за окончателно мирно споразумение и мерки за обезопасяване на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщиха посредниците Катар и Пакистан. Това тласна надолу цената на петрола сорт Брент с 2% до по-малко от 80 долара за барел.

Но несигурността остава, тъй като Техеран обяви водния път за затворен в неделя, като се позова на продължаващите военни действия между Израел и Ливан.

Миналата седмица Stoxx достигна рекорден връх, подкрепен от оптимизма за мирните преговори в Близкия изток. Но прогнозите на Федералния резерв в САЩ напомниха, че притесненията за инфлацията и по-високите цени на енергоносителите вероятно ще се задържат.

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви, че инфлационният шок в Европа не е бил толкова голям, за да тласне нагоре дългосрочните очаквания за цените, въпреки че пазарите очакват още едно повишение на лихвите с четвърт пункт тази година, според данни на LSEG.

Технологичният сектор отбеляза ръст от 0,5%, като производителят на чипове Infineon добави 4,8%.

Книжата на нискотарифната авиокомпания easyJet поскъпнаха с 2,8%, след като американската инвестиционна компания Castlelake обяви оферта за придобиването ѝ за 4,74 млрд. паунда (6,26 млрд. долара).

Цената на акциите на британската отбранителна и инженерна компания Babcock се понижи с 5,9% след рязък спад на годишната ѝ печалба поради глоба от 140 млн. паунда по програмата ѝ за фрегати Royal Navy Type 31 в резултат на по-високи от очакванията разходи за доработки.