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Британският премиер Киър Стармър подаде оставка

Оттеглянето му отваря вратата за петия британски премиер от 2022 г. насам

11:56 | 22.06.26 г. 2
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Британският премиер Киър Стармър обяви в понеделник, че ще се оттегли като лидер на Лейбъристката партия и министър-председател на страната, предава CNBC. Така той слага край на месеци политически сътресения и открива надпреварата за негов наследник.

Съобщението става ясно на фона на нарастващ натиск върху премиера, след като Лейбъристката партия понесе тежки загуби на местните избори през май и се изправи пред все по-гласовита съпротива от собствените си депутати относно лидерството на Стармър и неговата политическа програма.

Ходът се случва по-малко от две години след като Стармър изведе Лейбъристите до едно от най-големите им парламентарни мнозинства на общите избори през 2024 г.

В изявление пред резиденцията на „Даунинг стрийт“ №10 сутринта в Лондон той заяви, че ще остане на поста, докато не приключи всяка вътрешнопартийна надпревара за лидерството, което според него ще помогне за осигуряване на плавно предаване на властта.

Киър Стармър и финансовият министър Рейчъл Рийвс се борят с недоволство относно фискалната политика в собствените си редици, докато реформите в социалната система и назначаването на Питър Манделсън - сътрудник на покойния Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления - за посланик в САЩ допълнително влошиха вътрешнопартийните отношения.

Анкета на Ipsos, публикувана в петък, показа, че според 52% от британската общественост министър-председателят трябва да се оттегли - с пет процентни пункта повече спрямо май - а 35% смятаха, че той трябва да остане на поста.

Оттеглянето на Киър Стармър отваря вратата за петия британски премиер от 2022 г. насам - тревожен етап за политическа система, която някога се гордееше със своята стабилност.

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Последна актуализация: 11:56 | 22.06.26 г.
киър стармър
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Коментари

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2
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cyclop
преди 36 минути
Поредният... Изпълни си зловрадните задължения по прокарването на аджендичката и довеждането на NWO, и се изнесе от сцената...
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1
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nikiangel
преди 1 час
Искахте brexit, на ви brexit :)
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