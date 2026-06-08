Рекордна глоба удари акциите на румънски банки след разследване на междубанковите лихви

Акциите на най-голямата банка в Румъния се сринаха, след като националният орган за защита на конкуренцията наложи рекордна глоба за предполагаемо тайно споразумение при определянето на лихвените проценти на паричния пазар, съобщава Bloomberg.

Акциите на Banca Transilvania, която получи най-голямата глоба от антимонополния орган, поевтиняха с 2,6% в понеделник в Букурещ, а тези на BRD-Groupe Societe Generale – с 3,6%.

Съветът за конкуренция на страната наложи глоби на 10 банки в общ размер от 3,73 млрд. леи (819 млн. долара) за обмен на поверителна информация и координирани предложения, използвани за определяне на румънската междубанкова лихвена ставка (Robor), според изявление от неделя.

И двете банки, както и повечето от останалите кредитори, санкционирани в разследването, планират да обжалват решението в съда.

Местните подразделения на Raiffeisen Bank International, Erste Group Bank, UniCredit, ING Groep и Intesa Sanpaolo, както и Libra Internet Bank и държавните Exim Banca Romaneasca и CEC Bank също бяха глобени.

Лихвените проценти Robor се определят като референтен показател за икономиката въз основа на краткосрочното кредитиране между банките. Те обикновено се движат в рамките на лихвения диапазон, определен от депозитните и кредитните инструменти на централната банка. Те се използват и като референтен показател за ипотечни и други кредитни договори.

Banca Transilvania заяви, че е уверена, че ще успее да отмени санкцията, която би попречила на усилията за стимулиране на кредитирането и за подпомагане на възстановяването на румънската икономика след период на висока инфлация и три тримесечия без растеж. Страната изпитва последиците от продължителния период на строги икономии, необходими за намаляване на най-големия бюджетен дефицит в Европейския съюз.

„Спадът в бъдещата капитализация на банките може да доведе до потенциално свиване на кредитирането с до 5 млрд. евро в цялата банкова система“, каза Banca Transilvania в изявление.

Разследването в Румъния следва проверката на начина, по който кредиторите определят междубанковите лихвени проценти на някои от най-големите пазари в света, както и регулаторните усилия за преразглеждане на механизмите за ценообразуване.

Централната банка на Румъния е поставяла под съмнение разследването за конкуренцията в миналото. Лихвените проценти Robor са били ограничени от настройките на паричната политика и надзора, което е затруднявало банките да ги влияят извън границите, определени от централната банка, заяви миналия месец управителят Мугур Исареску.

Решението ще бъде изяснено в съда след обжалването от страна на банките, заяви в неделя говорителят на централната банка Дан Сучиу.

„Разследването не разкри никакви доказателства за тайна уговорка между банките за определяне на лихвените проценти Robor“, каза румънското подразделение на Raiffeisen в изявление, изпратено по електронна поща. „Единственият посочен аспект се отнася до прозрачността на тези котировки, която е неразделна част от системата за фиксиране и не е по избор на участващите банки.“