„Одисея“ натрупа близо 880 хил. евро за 9 дни на екран в България

Филмът на Кристофър Нолан „Одисея“ достигна приходи от 877 852 евро за 9 дни в българските киносалони, показват данните на Националния филмов център за боксофиса през уикенда. Филмовата адаптация на епическата поема на Омир е по сценарий на Нолан, а актьорският състав включва Мат Деймън, Ан Хатауей, Том Холанд, Зендая, Лупита Нианго, Робърт Патинсън, Шарлиз Терон. За филма са продадени общо над 111 хил. билета в България.

В световен мащаб приходите от „Одисея“ надхвърлят 639 млн. долара (над 560 млн. евро).

На второ място по зрителски интерес в Бълга рия е анимационният филм „Миньони и чудовища“, в който любимите герои от „Аз, проклетникът“ пътуват през историята на киното, преди да се окажат въвлечени в битка с чудовища. Анимацията е донесла приходи от общо 705,5 хил. евро от продадени близо 104 хил. билета.

На трето място е игралната версия на „Смелата Ваяна“, чиито приходи от показ по екраните у нас приближават 250 хил. евро от продадени над 36 хил. билета.

Българската комедия „Развод на кредит“ на Исидор Карадимов е четвърта по зрителски интерес през премиерния си уикенд с малко над 16 хил. евро и 2,3 хил. зрители. С нея режисьорът продължава да представя филми с популярни личности и чалга звезди.

Хорърът „Обсебване“, който е на екран у нас от вече месец, достига приходи от близо 372 хил. евро при почти 50 хил. продадени билета. На шесто място е анимацията „Играта на играчките 5“ с приходи от над 293 хил. евро и над 44 хил. зрители.

Седми е „Злите мъртви: Изпепеляване“ с близо 11 хил. зрители и приходи от 77 хил. евро, а осма е комедията на Оливия Уайлд „Съседите отгоре“ с близо 53 хил. евро приходи и 7,7 хил. продадени билети.

Биографичният филм „Майкъл“ е девети по зрителски интерес и остава на екран над два месеца с приходи от близо 1,3 млн. евро, а десети е „Денят на истината“ на Стивън Спилбърг, натрупал приход от 275 хил. евро от продажбата на над 38 хил. билета.