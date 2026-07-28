Китай обяви точката си на търпимост за митата и AI преди срещата на Тръмп и Си Дзинпин

Китай определи таван за новите американски мита и предупреди Вашингтон да не налага санкции на китайски компании в областта на изкуствения интелект. Страната очерта границите седмици преди следващата среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, предава Bloomberg.

Китайското министерство на търговията съобщи в понеделник, че САЩ са се ангажирали по време на търговски преговори да ограничат т. нар. заместващи мита на 20%. Пекин разкри предполагаемото споразумение, след като Вашингтон наложи ново мито от 12,5% върху китайските стоки в замяна на налозите, които бяха отменени от Върховния съд, което на практика въведе ограничение върху последващи повишения.

Минути след това съобщение Китай предупреди, че ще предприеме „всички необходими мерки“, ако САЩ наложат санкции на китайски компании в областта на изкуствения интелект заради твърдения, че са използвали неправомерно американски модели, за да обучават собствените си системи.

Двете изявления изглежда имат за цел да предупредят Вашингтон какво Пекин смята за неприемливо, без непосредствена ескалация на напрежението. Те бяха обявени в момент, когато страните се готвят за планираното посещение на Си в САЩ, и се стремят да запазят крехкото търговско примирие, постигнато през ноември миналата година.

„САЩ и Китай подлагат на изпитание взаимните си граници, без да пресичат линията“, казва Уенди Кътлър, бивш заместник-търговски представител на САЩ, която сега е старши вицепрезидент в Asia Society Policy Institute. „С наближаването на планираното посещение на Си в САЩ трябва да очакваме моделът да продължи, дори с ускорен темп“, добавя тя.

Ответната реакция се случва по-малко от два месеца преди очакваното посещение на Си в САЩ. Търговията и инвестициите остават особено важни за отношенията между двете страни, а развиващият се спор за изкуствения интелект добавя по-непредсказуем източник на напрежение.

Непосредственият спор е свързан с Kimi K3, нов модел на китайския стартъп Moonshot AI. Американски официални представители обвиниха компанията, че е използвала неправомерно данни от водещи американски модели за разработването на K3, което засили вероятността от санкции или ограничения върху износа. Пекин отхвърли твърденията.

Китайското Министерство на търговията отхвърли днес американските твърдения, че китайски компании са откраднали интелектуална собственост чрез дестилация на модели, като прозоваха Вашингтон да спре кампанията, която според тях очерня китайските компании.

„Тези действия нямат фактическа основа и законова подкрепа и на практика съставляват двоен стандарт, като представляват обичайни действия на хегемония в областта на изкуствения интелект“, съобщи министерството в изявление. „Китай ще предприеме всички необходими мерки, за да защити твърдо легитимните си права и интереси срещу всякакви действия, които значително вредят на интересите на страната“, допълни министерството.

То призова Вашингтон да засили диалога с Пекин в областта на изкуствения интелект и да подобри управлението на технологията.

В областта на търговията предупреждението на Китай бива отправено в момент, когато Тръмп възстановява режима си на мита, след като Върховният съд отмени някои от първоначалните му налози. С новата мярка ефективните американски мита върху китайските стоки достигнаха около 22,2%, съобщи Bloomberg Economics.

Други 7,5 процентни пункта ще повишат ефективната ставка до около 30%, близо до равнището на митата съгласно постигнатото споразумение в Малайзия през октомври миналата година преди решението на Върховния съд. В изявлението на Министерството на търговията се посочва, че Пекин ще понесе подобно увеличение, но не повече.

Сдържаността подчертава усилията на Си да запази отношенията стабилни с поглед към 2027 г., когато се очаква той да се стреми към нов мандат, казва Йорг Вутке, партньор в Albright Stonebridge Group във Вашингтон.

„Най-важното нещо за Си е стабилността. Той не иска да има търговска война със САЩ, иска да има мир и спокойствие на този фронт“, отбелязва Вутке.