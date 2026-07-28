След BMW и Mercedes понижи годишната си перспектива. Причината - Китай

Mercedes-Benz Group AG очаква по-ниски приходи от продажби за тази година поради по-слабото търсене в Китай, където продължителният спад на пазара на недвижими имоти подкопава потребителските настроения и ограничава търсенето на луксозни автомобили, съобщава Bloomberg.

Автомобилният производител вече очаква приходите на групата да са малко под нивото от предходната година, като преди това прогнозираше те да останат непроменени. Миналата седмица германският конкурент Volkswagen AG също понижи прогнозата си поради по-слаби от очакваното доставки.

Спадът в Китай допълнително засилва натиска върху главния изпълнителен директор на Mercedes Ола Калениус, чийто стремеж да ориентира Mercedes към най-високите пазарни сегменти направи компанията по-зависима от богати купувачи точно когато икономиката на страната загуби инерция. Продажбите на Mercedes на най-големия автомобилен пазар в света се сринаха с 30% през второто тримесечие - по-рязко от общия спад на пазара.

През второто тримесечие коригираната оперативна печалба от производството на автомобили на германската компания се понижава с 26% до 909 млн. евро на годишна база. Средната продажна цена на превозно средство с марка Mercedes е паднала до 64 700 евро от 67 700 евро година по-рано, което подчертава натиска от по-слабото ценообразуване и продуктовия микс.

Компанията запази прогнозата си за рентабилност за автомобилното подразделение на ниво от 3% до 5%, след като маржът достигна 4% през второто тримесечие.

Подразделението за търговски превозни средства Mercedes-Benz Vans компенсира част от спада при леките автомобили, като отчете коригирана възвръщаемост на продажбите от 10,2%. Бизнесът се възползва от по-стабилното търсене от страна на търговски клиенти, които искат да обновят автопарка си, както и от повтарящи се приходи от поддръжка и други следпродажбени услуги.

Предизвикателната първа половина на годината поставя фокуса върху останалата част от 2026 г., когато базираната в Щутгарт компания очаква положителен тласък от нови продукти. Продажбите през втората половина на годината ще бъдат подкрепени от редица модели, включително обновения S-Class, новия електрически SUV GLC и обновените модели GLE и GLS.

Mercedes също така повиши прогнозата си за електрифицираните превозни средства, които ще представляват около 23-25% от продажбите на автомобили тази година, в сравнение с предишната оценка за 21-23%. Това е добра новина, след като някои модели, включително EQS, EQE и електрическият G-Class, не отговориха на фирмените очаквания, което повдигна опасения относно привлекателността на електрическите автомобили на Mercedes.

Поради слабото търсене Mercedes се стреми към намаляване на разходите и повишаване на ефективността. Въпреки че споразуменията изключват задължителните съкращения в германските заводи на концерна до 2035 г., той използва програми за доброволно освобождаване от работа, за да намали броя на служителите. Общите административни разходи спадат с 14% през тримесечието, докато разходите за научноизследователска и развойна дейност намаляват с 12% след пика на инвестициите от миналата година.

Калениус заяви, че Mercedes ще се съсредоточи през втората половина на годината върху пускането на допълнителни нови модели и обеща още съкращения на разходите и повишаване на производителността.

BMW AG и Mercedes водят ожесточена ценова война в Китай, която подкопава печалбите. Дори най-новите им продукти, включително електрическият седан CLA, се затрудняват да се конкурират с местните модели, които предлагат повече технологични екстри на купувачите.

Миналия месец BMW понижи очакванията си а годината, отчасти защото продължаващата война в Близкия изток все повече възпира потребителите, задълбочавайки спада в Китай.

Миналата седмица Volkswagen последва примера на BMW, като сви прогнозата си за приходите, след като продажбите в Китай продължиха да се влошават, въпреки че групата запази прогнозата си за маржа и заяви, че печалбата би трябвало да се подобри през втората половина на годината.

Mercedes също така набра 417 млн. евро от първата продажба на оставащия си дял в Daimler Truck, което спомогна за поддържането на положителен свободен паричен поток от 1,1 млрд. евро през тримесечието.