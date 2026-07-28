Ел Ниньо може да увеличи глобалното затопляне до над 2°C в краткосрочен план

Мощното явление Ел Ниньо, което вече започва да оказва влияние върху метеорологичните условия по света, може да повиши средната месечна глобална температура с над 2°C спрямо прединдустриалните нива за първи път в историята, сочат прогнози на изследователския център по океанография и атмосферни науки към Университета на Маями.

Вероятността през отделен месец в началото на 2027 г. затоплянето да надхвърли 2°C вече е между 35% и 40%, коментира Бен Къртман, декан на Училището по морски, атмосферни и земни науки „Розенстил“ към университета.

Шансовете даден месец да бъде с 2°C по-топъл от прединдустриалния период са се увеличили значително през последните седмици, след като метеоролозите повишиха прогнозите си за настоящото Ел Ниньо, което вероятно ще бъде най-силното в съвременната история. То се наслагва върху възможно ускоряване на глобалното затопляне – процес, чиито причини учените все още се опитват да изяснят.

Това лято имаше рекордни горещини и тежки горски пожари в Западна Европа. Освен че повишава температурите, развиващото се Ел Ниньо се очаква да задълбочи сушата и да постави под натиск производството на храни в някои части на света.

Първите предположения, че 2°C може да бъде разумната горна граница за управляемо изменение на климата, датират още от средата на 70-те години на миналия век. Четири десетилетия по-късно близо 200 държави се договориха в Париж да ограничат глобалното затопляне до това равнище, като същевременно се стремят повишението на температурата да остане под 1,5°C като дългосрочна средна стойност за период от около 20 години.

Според Службата на ЕС за изменение на климата „Коперник“ светът може да премине и тази по-амбициозна цел още до края на настоящото десетилетие.

Графика: Bloomberg

„Климатичните модели много добре възпроизвеждат дългосрочното покачване на температурите, но не са създадени така, че да предсказват точната последователност на колебанията от година на година или дори от десетилетие на десетилетие“, казва Кейт Марвъл, климатолог и автор на книгата Human Nature: Nine Ways to Feel About Our Changing Planet.

„Последните няколко години бяха изключително горещи. Моето предположение е, че намаляваме замърсяването от аерозоли, които имат охлаждащ ефект – като в момента основната роля за това има Китай, по-бързо, отколкото очаквахме. Така се разкрива по-голяма част от затоплянето, причинено от парниковите газове. Това обяснява голяма част, но не цялото разминаване“, допълва тя.

Преминаването на прага от 2°C затопляне за един отделен месец – или над 1,5°C за по-продължителен период, може до голяма степен да има символично значение. Както заключава в последните си оценки Междуправителственият панел по изменение на климата (IPCC) към ООН, всяко допълнително повишаване на температурата променя температурните режими, валежите и влажността на почвите.

„Преминаването на този праг е важно, защото много скоро ще започнем да измерваме колко месеца в годината го надхвърляме“, казва Къртман. „Средната глобална температура не се променя плавно", добавя изследователят.