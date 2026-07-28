Украйна продължава да удря руски износни и петролни обекти далеч от фронта

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са поразили износен терминал в западната част на Ростовска област, както и петролни обекти в Ярославска област и Удмуртия – райони, намиращи се далеч от фронтовата линия.

„Миналата нощ нашите далекобойни санкции бяха ефективни в Ростовска област. Беше поразен износен терминал, намиращ се приблизително на 250 километра от фронтовата линия“, написа Зеленски във Facebook.

По думите му удари са били нанесени и по петролни обекти в Ярославска област и Република Удмуртия, която се намира на около 1300 километра от украинската държавна граница.

Руски представители съобщиха, че при ударите в Ростовска област са загинали петима души, включително дете. По думите им са били подпалени сгради, сред които жилищен блок и складове, съобщи БГНЕС.

В граничната с Украйна Белгородска област украински дронове са ранили 12 души, включително две деца, и са предизвикали пожар в жилищна сграда, съобщиха местните власти.

През последните месеци Украйна засили ответните си удари по руска територия, част от стратегията ѝ да окаже натиск върху Москва за започване на преговори след близо четири години и половина война. Командирът на украинските Сили за безпилотни системи Роберт Бровди заяви, че украински дронове са ударили 14 енергийни обекта в окупирания от Русия Крим през последните три дни.

Продължителните украински атаки срещу руската енергийна инфраструктура са довели до значителни прекъсвания на електрозахранването, недостиг на горива и нарушения в ежедневието на населението, твърди Киев.

Украйна е насочила над 390 дрона към Московска област

Над 390 дрона са били насочени към Московска област през нощта, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. Атаката е извършена часове преди предстоящата днес среща между украинския президент Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом, предадоха AFP и БГНЕС.

„Между 20:30 ч. и 6:30 ч. повече от 390 дрона летяха към Московска област. Повечето от тях бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана много преди да достигнат града. Унищожени бяха 81 вражески безпилотни летателни апарата при приближаването им към Москва“, написа Собянин в Telegram.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи, че при атаките са били повредени жилищни сгради в град Чехов и в село Ваулово.

Руски атаки в Източна Украйна отнеха живота на 7 души

Междувременно руски удари по населени места на фронтовата линия в Източна Украйна отнеха вчера живота на 7 души, а повече от 20 са ранени, заявиха официални украински представители, цитирани от Ройтерс и БТА.

Прокуратурата в Донецка област, епицентър на сраженията по 1200-километровата фронтова линия, съобщи, че трима души са загинали в два района близо до град Костянтиновка.

Военното командване на Русия обяви този месец, че силите му са превзели Костянтиновка, но украинските власти отричат, че градът е под руски контрол.

Четвърти човек е бил убит близо до Краматорск, силно укрепения град „крепост“, смятан за ключово селище за отбраната на Украйна.

Според прокуратурата общо 18 души са били ранени в цялата Донецка област.

В съседната Днепропетровска област ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа съобщи, че трима души са загинали и още шестима са ранени при повече от 50 руски атаки с дронове и артилерия срещу пет района.

Двама души са загинали близо до южния украински град Никопол, на северния бряг на река Днепър, който често е подлаган на руски атаки. Още един човек е бил убит близо до град Синелникове, разположен на изток.

Зеленски ще има среща с всички членове на Сената на САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски ще има среща с всички членове на Сената на САЩ във вторник вечерта, предаде Ройтерс, като се позова на изявления на двама сътрудници на сенатори.

Всички 100 американски сенатори са били поканени на срещата със Зеленски, докато той е във Вашингтон по повод погребението на покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм.

Според един от сътрудниците очаква се Сенатът да започне гласуване още по време на посещението на Зеленски по законопроект за налагане на санкции срещу Русия, който бе подкрепен от Греъм. Законопроектът беше в процес на разглеждане около една година преди внезапната смърт на Греъм този месец.

Целта му е да ограничи приходите от продажбата на руска енергия, използвани за войната срещу Украйна.

На американската промишленост ѝ трябват години, за да достигне нивото на военно производство на дронове в Украйна

Служител на Пентагона заяви, че на американската промишленост все още ѝ трябват години, за да достигне нивото на военно производство на дронове в Украйна, предадоха Ройтерс и БТА.

Заместник-директорът и главен оперативен ръководител на Отдела за иновации в отбраната Травис Мец, който отговаря за програмата на Пентагона Drone Dominance от миналата есен, каза снощи, че САЩ все още се намират в най-ранната и най-трудната фаза на тази инициатива.

Мец призна, че американското производство остава само малка част от това на Украйна, въпреки че правителството затяга правилата, изискващи дроновете да се изработват с части, произведени в САЩ.

Според служителя на Пентагона, на когото е възложено да създаде местна американска промишленост за дронове, тази година Украйна ще произведе между 6 и 7 млн. малки бойни дрона тип FPV (First Person View) - технология за предаване на видео в реално време от камерата на дрон или друго устройство към екран на пилота, или около 500 хил. дрона на месец. За сравнение, по програмата на Пентагона на стойност 1,1 млрд. долара ще бъдат поръчани общо малко под 200 хил. дрона до февруари.

„Много по-трудно е да се стигне от нула до 200 хил.“, отколкото да се увеличи производството още повече, след като веднъж бъде създаден местен капацитет за производство на много повече дронове, каза Мец.

Пентагонът обаче току-що значително затрудни мащабното производство на дронове, като въведе правила, според които военните дронове трябва да се произвеждат с части от САЩ, отбелязва Ройтерс.

В преработената рамка за веригата на доставки, публикувана на 23 юли, се добавя текст, в който се посочва, че крайната цел на американското правителство е да има „изцяло вътрешна“ верига за доставки на малки дронове.

Нито един от дроновете на 19-те компании, които ще участват в изложението Gauntlet II през август във Форт Карсън, в американския щат Колорадо, не може да съдържа забранени части като безчеткови мотори или батерийни пакети, произведени в Китай, заяви Мец - стандарт, който е по-строг от този в първата фаза на програмата.

„Това става все по-трудно“, каза той, като оцени, че „по-голямата част“ от дроновете, закупени в по-ранна фаза, вероятно са съдържали китайски мотори.

Все пак Мец посочи, че очаква САЩ в крайна сметка да се превърнат в конкурент на украинската индустрия за дронове. „Не виждам причина защо да не можем... да бъдем световни шампиони и в това“, добави той.

Мец заяви, че и шестте украински компании, поканени на изложението в САЩ, са сключили или „се придвижват към“ създаването на съвместни предприятия с американски производители като условие за бъдещи поръчки.