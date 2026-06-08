Путин превръща АІ бъдещето на Русия в семеен бизнес

Натискът на президента Владимир Путин за установяването на наречения от него технологичен суверенитет на Русия, се превръща в семеен бизнес, като развитието на ключови сектори е поверено на една от дъщерите му и децата на негови приближени, пише Bloomberg.

Катерина Тихонова, по-малката дъщеря на президента, и Ксения Шойгу, чийто баща Сергей е секретар на Съвета за сигурност на Русия, участваха във водещия икономически форум на Путин в Санкт Петербург, където изкуственият интелект (АІ), цифровите услуги и надпреварата за редкоземни метали са основни теми.

39-годишната Тихонова ръководи Innopraktika, технологично фокусирана организация, занимаваща се с изследвания, университетски партньорства и проекти за заместване на вносни стоки. Влиянието ѝ се е увеличило значително, тъй като Русия ускорява усилията си за разширяване на вътрешния индустриален капацитет, включително в области като дронове, за да отслаби въздействието на безпрецедентните западни санкции заради войната в Украйна.

Тя също така ръководи Института за напреднали изследвания в областта на изкуствения интелект и интелигентните системи към Московския държавен университет, който пусна суперкомпютъра МГУ-270 през 2023 г., фокусиран специално върху АІ.

35-годишната Шойгу пък пое тази година ръководството на фонд, който координира подкрепян от правителството проект за изграждане на клъстер за преработка на редкоземни елементи и ключови суровини в Сибир.

Русия се опитва да намали зависимостта си от чуждестранни технологии и вериги за доставки в отговор на санкциите, наложени след началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г. И докато Кремъл налива подкрепа в сектори, свързани с отбраната, технологичните иновации и критичните суровини, властта разчита на лични връзки между мрежа от лоялни приближени и техните наследници, за да постигне целите си.

„Освен с ролята си на „надзиратели“, повечето членове на разширеното „семейство“ на Путин – включително съюзници и деца на лоялисти – не са полезни за нещо друго“, коментира Николай Петров, старши научен сътрудник в Центъра за нови евразийски стратегии – мозъчен тръст, основан от дългогодишния опонент на Путин Михаил Хордоковски. „Техните роли не са толкова свързани с резултатите, колкото с покровителството“, допълва той.

Путин не е признал публично, че Тихонова и по-голямата ѝ сестра Мария Воронцова, ендокринолог на 41 години, са негови дъщери, въпреки че те заемат все по-видни обществени позиции. За разлика от САЩ и Европа, където политиците редовно са виждани със семействата си, няма официални снимки на Путин с дъщерите му.

Нито една от жените не използва фамилията му. Тихонова е родена в Дрезден в комунистическа Източна Германия, където Путин е служил като офицер от КГБ, и е получила фамилията си от бащиното име на баба си по майчина линия, според съобщения в медиите.

САЩ, Европейският съюз и Великобритания ги санкционираха като дъщери на Путин през април 2022 г. заради войната. САЩ заявиха, че работата на Тихонова подкрепя руската отбранителна промишленост.

След западните санкции, наложени заради анексирането на Крим от Русия през 2014 г., Innopraktika придоби все по-голямо значение, тъй като подкрепяните от Кремъл проекти, свързани със заместване на вноса, АІ, генетика и дигитални платформи, започнаха да преминават през организацията на Тихонова.

Тя е свързана с производството на дронове – сектор, който придобива ключова роля с напредването на войната на Русия с Украйна. Geoscan, най-големият производител на дронове в Русия, включва Innopraktika сред своите акционери, след като фондацията придоби 10% дял в компанията през 2023 г.

Украински дронове атакуваха Санкт Петербург в деня на откриването на икономическия форум в сряда, като президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че силите му са ударили петролния терминал в града и „чисто военни цели“ във военноморската база Кронщат. Руската противовъздушна отбрана е свалила 59 дрона над Ленинградска област около Санкт Петербург, съобщи губернаторът Александър Дрозденко в Telegram.