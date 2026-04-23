Руските милиардери увеличават богатството си въпреки войната и санкциите

Руските милиардери са увеличили богатството си с 11% до рекордните 696,5 млрд. долара през последната година въпреки войната в Украйна и най-строгите западни санкции, налагани някога върху голяма икономика. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на Forbes Russia.

Най-богатите хора в Русия са свързани с огромните природни ресурси, които страната изнася на световните пазари от десетилетия и тяхното богатство се е увеличило, тъй като нарушенията в търговските потоци са повишили цените на суровините. Въпреки това Forbes отбелязва, че няма нови имена в челната част на класацията.

В челната класация Алексей Мордашов, генерален директор на инвестиционната компания „Севергруп“, е обявен за най-състоятелния милиардер в Русия с богатство от 37 млрд. долара. Това е увеличение с 8,4 млрд. спрямо миналогодишната класация.

Владимир Потанин, ръководител на „Интеррос“ и металургичната компания „Норникел“, с богатство от 29,7 млрд. долара, е класиран на второ място.

Вагит Алекперов, бивш ръководител на „Лукойл", е на трето място с богатство от 29,5 милиарда долара, а Леонид Михелсон, изпълнителен директор на „Новатек“, и семейството му са на четвърто място с богатство от 28,3 млрд. долара, съобщава Forbes.

Макар и някога смятани за едни от най-богатите хора на планетата, сега богатството на руските милиардери - много от които натрупаха състояние в хаоса след разпадането на Съветския съюз - сега е значително по-малко от това на технологичните титани в САЩ.

Илон Мъск оглавява световната класация на Forbes с богатство от 839 млрд. долара, докато Лари Пейдж от Google е на второ място с 257 млрд. долара.