Потреблението и инвестициите в Китай достигат най-ниското си ниво от пандемията

Разходите на потребителите в Китай и инвестициите са намалели до нива, невиждани от пандемията насам, и това показва рисковете, пред които все още е изправена икономиката, въпреки че се възползва от успокояването на напрежението около Иран в условията на процъфтяващ износ, предава Bloomberg.

Продажбите на дребно са спаднали с 0,6% през май спрямо година по-рано, като са отчели по-голямо от прогнозите свиване. Това е и първото им намаляване от повторното отваряне след Covid блокадите в края на 2022 г. Инвестициите във фиксирани активи също са се свили значително повече от очакванията със спад от 4,1% през първите пет месеца спрямо година по-рано, сочат данни, публикувани от Националното статистическо бюро.

За разлика от слабите резултати от страна на търсенето, промишленото производство е нараснало с 4,5% спрямо 4,1 на сто през април и се е представило малко по-добре от прогнозите. Безработицата в градовете е намаляла до 5,1%.

Продажбите на дребно в Китай намаляват за първи път от края на Covid – промишленото производство се е ускорило през май с ръста на износа. Графика: Bloomberg LP

Износът остава устойчив въпреки сътресенията в корабоплаването и на енергийните пазари, затова се очаква брутният вътрешен продукт (БВП) на Китай да се е представил по-добре през май в сравнение с април, казва Ю Сон, главен икономист за Китай в UBS Securities. Някои икономисти очакваха ръст от близо 4% през април, което е под официалната цел на правителството за цялата година от 4,5%-5%.

Засегнато от жилищната криза и нестабилността на трудовия пазар, местното потребление не е близо до обрат, след като изостава от ръста на промишленото производство и износа. А без по-силно търсене в страната икономиката може да се забави повече, въпреки че повторното отваряне на Ормузкия проток въз основа на споразумението между САЩ и Иран обещава стабилизиране на корабоплаването в света и на енергийните пазари.

Частните инвестици в страната са намалели със 7,1% през петте месеца на 2026 г. спрямо година по-рано, най-слабото представяне от 2020 г. насам. Инвестициите в промишленото производство са спаднали за първи път от шест години. Покупките на коли, които съставляват около 8% от общите продажби на дребно, са намалели с 16% на годишна база през май. След изключване на колите продажбите на дребно са нараснали с 1,1% през май. Продажбите на уреди за дома, строителни материали и обзавеждане също са се свили двуцифрено.

Въпреки общото стабилизиране на икономиката „външната среда става все по-сложна и нестабилна, а вътрешният дисбаланс между силно предлагане и слабо търсене остава добре изразен“, отбеляза Националното статистическо бюро в изявление. „Няои компании са изправени пред значителен оперативен натиск“, се допълва в съобщението.

В знак, че данните са разочаровали инвеститорите, юанът отбелязва спад в офшорната търговия след публикуването им, ден след като достигна най-високото си ниво от началото на 2023 г.

Разбивка на данните за промишленото производство показва нарастваща разлика между модерната промишленост и останалия сектор.

Високотехнологичното производство е нараснало с 15% от гледна точка на добавена стойност през май спрямо година по-рано, като се е ускорило спрямо нарастването с 13% през април. Секторът на електрониката е напреднал със 17% благодарение на увеличаващото се търсене на свързани с изкуствения интелект продукти и оборудване.

Показателят за инвестициите в Китай се влошава до най-ниското си ниво от 2020 г. – общите, частните и инвестициите в промишлеността са намалели през май. Графика: Bloomberg LP

Доставките от чужбина са нараснали през май с най-бързия си темп от три месеца. Чиповете и компютрите са допринесли за около половината от растежа на износа и вноса, а продажбите на полупроводници в чужбина са се увеличили със 111%.

Стабилизирането на търговските връзки, укрепени от посещението на американския президент Доналд Тръмп в Пекин, допълнително подкрепя перспективите.

Правителството намали публичните разходи през март и април, а продажбите на облигации се забавиха. Властите вероятно са доволни от представянето на икономиката през първото тримесечие, въпреки че икономисти посочиха и възможна липса на добри проекти.