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Д. Бобева: Процедурата за свръхдефицит е шанс да загърбим лошите навици

Правителството трябва да устои на натиска за нови компенсации, проф. д-р Даниела Бобева от Института за икономически изследвания на БАН

17:08 | 08.06.26 г. 2
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Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Процедурата за свръхдефицит е шанс да загърбим лошите навици. Не е важно дали една държава влиза в процедура за свръхдефицит, а кога и как ще излезе от нея. Това коментира проф. д-р Даниела Бобева от Института за икономически изследвания на БАН в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Тя посочи, че досега няма нито една държава, която да е глобена за прекомерен дефицит. Според нея тонът на ЕК към България е бил прекалено критичен.

„Много рядко се обявява процедура за свръхдефицит на база прогнозни данни. Влизаме в процедурата с прогнозни данни за средата на годината. Това е форма на предупреждение, а не на наказание“, каза Бобева.

Проблемът е, че механизмът на ЕС е твърде слаб, тъй като Франция е в процедура за свръхдефицит от 13 години, а Румъния е в подобно положение от шест години, уточни тя и добави, че практиките за бюджетните дефицити в ЕС са лоши.

България е една от петте страни в ЕС с най-разумна фискална политика, като само една година сме били в процедура за свръхдефицит, напомни Бобева. Но добави, че през последните пет-шест години страната ни има лош опит с разхлабване на фискалната политика и прекалено бързо нарастване на дълга.

"Управляващите трябва да разберат, че имаме шанс да намалим максимално бюджетния дефицит тази година, но отказът от лошите навици е труден", посочи тя. 

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Според Бобева би било голяма грешка в този момент да се правят шокови терапии по отношение на фиска.

Откъм приходната част на бюджета не може да се направи много за свиване на бюджетния дефицит. За първи път от много години в прогнозите за икономическия растеж за тази година има консенсус, че той ще е по-слаб, а това означава по-малко приходи в бюджета, коментира професорът, като допълни, че в разходната част има голямо пространство за намаляване на разходите и правителството се опитва да прави такива промени.

Според нея разходите трябва да се орязват много внимателно, за да не се ощети икономическият растеж. България трябва да се стреми към икономически растеж от минимум 3%, за да догонва останалите страни членки на ЕС и има потенциал къде и как да се развие растежът.

Правителството трябва да устои на натиска за нови компенсации, посочи тя, като допълни, че всички механизми за автоматични компенсации и индексации трябва да се отменят и да не се допускат нови.

"Политиците в България трябва да се успокоят и да не вземат прибързани мерки, тъй като опитът на страната ни с подобни кризи показва, че нетърпението се наказва", изтъкна Бобева. Според нея нарастването на дълга е риск и усилията трябва да бъдат насочени към това да го консолидираме и поевтинеем чрез разумна фискална политика.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

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Последна актуализация: 17:08 | 08.06.26 г.
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Коментари

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2
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Az_Kocho
преди 2 часа
Може, всичко може, масови фалити и срив на изкуствено поддържаната икономика чрез кредитите теглини от държавата и набивани в държавната администрация и силовите структури. Балона в който живеем на тази територия е огромен и трябва да бъде спукан.
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1
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cido
преди 3 часа
За галямо съжаление България не може да използва шансовете, който се създават в нейна полза.Ние сме обречени, като героите на Достоевски, на пропадане, на загуби, на малшанс ....Въпросът е: може ли това да се пречупи?Според да, но само при едно условие: да се започне честно, повсеместно, без страх и масово ОПИСАНИЕ, КРИТИКУВАНЕ и промяна на българския характер, навици, заблуди, страхове.Друг път няма!
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