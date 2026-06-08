Последните новини от Близкия изток носят оптимизъм на Wall Street*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва с ръстове, след като Иран даде сигнал за край на настоящите си военни операции срещу Израел. Това се случи малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че двете страни се стремят към незабавно примирие след поредица от ответни удари, които заплашиха да провалят преговорите за прекратяване на войната в Близкия изток, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нараства с 0,4%. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite се повишават със съответно 0,9% и 1,4%.

Акциите на Micron Technology поскъпват с над 9%, след като в петък цената им се срина с 13%. Цената на книжата на Nvidia и Broadcom също е нагоре.

През тази седмица инвеститорите ще очакват данните за инфлацията в САЩ и борсовия дебют на SpaceX в петък. Очаква се първичното публично предлагане (IPO) да бъде едно от най-големите в историята на Wall Street, а освен това то може да се превърне в най-сериозния тест досега за оценките на компаниите, свързани с изкуствения интелект (AI).

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,52%, а тази по 30-годишните - до 4,994%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,21% до 99,863 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,92% до 93,95 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,42% до 90,92 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,9 на сто и се търгува на цена от 4361,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.