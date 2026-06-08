Иран обяви край на военните операции срещу Израел

Иран даде сигнал за край на настоящите си военни операции срещу Израел малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че двете страни се стремят към незабавно примирие след поредица от ответни удари, които заплашиха да провалят преговорите за прекратяване на войната в Близкия изток, предаде Bloomberg.

Централното военно командване на Иран обаче предупреди, че ако Израел продължи атаките, включително в южната част на Ливан, „ще последват много по-сурови и по-съкрушителни действия от досегашните“, съобщи агенция Fars.

Решението, което подчертава доколко конфликтът в Ливан се е превърнал в спорен въпрос в преговорите, бе обявено малко след като Тръмп написа в социалната мрежа Truth Social, че финалните разговори за примирие „напредват, освен ако не бъдат осуетени от невежество или глупост“.

По-рано американският държавен глава призова за прекратяване на бойните действия, след като Ислямската република изстреля балистични ракети срещу Израел в неделя и понеделник, а Израел отвърна с удари по военни цели в западните и централни части на Иран.

Иран започна офанзивата си след израелски удари по столицата на Ливан – Бейрут – в рядък пример за това как Техеран опитва директно да защити съюзническата групировка „Хизбула“.

Сраженията бяха най-сериозното изпитание досега за временното примирие, влязло в сила на 8 април, което укроти войната, започнала на 28 февруари, когато САЩ и Израел стартираха бомбардировки срещу Иран. Конфликтът доведе до хиляди жертви в Близкия изток, наруши глобалните енергийни доставки и предизвика ръст на цените на петрола, което засилва опасенията от скок на инфлацията в глобален мащаб.

Последната вълна от насилие избухна въпреки предупреждението на Доналд Тръмп в неделя, че нова ескалация на напрежението може да провали усилията за постигане на ново 60-дневно примирие между Вашингтон и Техеран. Това би открило път за преговори по по-широко споразумение, целящо окончателно прекратяване на конфликта.

Израелските отбранителни сили смятат, че кампанията срещу Иран ще продължи няколко дни и се подготвят за мащабна мобилизация на резервисти, съобщи по-рано в понеделник Army Radio.

Иран също заяви, че е готов за продължителна война с Израел и за удари по американски цели, предаде агенция Tasnim, позовавайки се на неназован източник.

Подкрепяните от Иран хути заявиха, че са изстреляли ракетен залп срещу Израел от Йемен и ще наложат „пълна и тотална забрана за морско корабоплаване на израелския враг в Червено море“, според изявление в техния канал в социалната мрежа Telegram.

Хутите също така обещаха да засилят атаките в зависимост от развитието на конфликта, позовавайки се на ескалацията на натиска от страна на САЩ и Израел върху Иран и Ливан.

В понеделник Саудитска Арабия обяви ракетна тревога в район, където се намира авиобазата Prince Sultan, в която има американски сили, съобщи Associated Press.

Гражданската защита на Саудитска Арабия заяви, че „опасността е преминала“ в областта Ал-Хардж след по-ранното публично предупреждение. Иран отрече да е насочвал удари към базата.

Откакто САЩ и Иран започнаха преговори за прекратяване на войната, Израел настоява евентуалното споразумение да не обхваща конфликта му с „Хизбула“. Иран от своя страна се стреми да запази групировката под своята защита, докато Тръмп поставя като приоритет сключването на сделка.