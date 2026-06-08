МФ: Неусвоените лимити на всички първостепенни разпоредители за май са върнати към бюджета

Не само средствата за държавите училища са засегнати от мярката за връщане на наличните неусвоени лимити за месец май, се разбира от съобщение на Министерството на финансите до медиите. Преди ден директори се оплакаха, че държавата е взела неизразходваните към 3 юни пари по сметките на държавните училища. Mярката засяга около 300 училища, съобщи bTV. От синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ обявиха стачна готовност за това, че правителството „готви на тъмно“ бюджета за 2026 г., посочвайки и мярката след мотивите си.

В съобщението от Министерството на финансите, в което се уточнява въпросът с върнатите неусвоени лимити обаче, се говори не конкретно за училищата, а за всички първостепенни разпоредители с бюджет и бюджетните организации, от което може да се заключи, че мярката е обща, а не засяга само образованието.

„Всички първостепенни разпоредители с бюджет разполагат с ресурса, предвиден в закона за бюджета, както и до момента“, уточняват от финансовото министерство. Те припомнят, че според Закона за публичните финанси всяка бюджетна организация заявява лимит с необходимия ресурс за месеца, който е разделен на две части – от 1-во до 15-то число и от 15-то до 30-то число. „Лимитите за първата половина на юни са предоставени в пълния размер, в който са заявени. Месечните лимити ще продължат да се залагат според установената процедура, без това да нарушава работния ритъм и учебния процес“, посочват от министерството. Към края на май обаче част от бюджетните организации не са усвоили заявените си месечни лимити и трупат резерви.

„В условия на т. нар. „удължителен закон“ контролът и дисциплинираното изразходване на бюджетния ресурс и управлението на ликвидността са изключително важни. Поради тази причина в началото на м. юни наличните неусвоени лимити на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) към края на м. май са служебно върнати в централния бюджет“, посочват от финансовото министерство. Те заявяват, че при обоснована необходимост допълнителен ресурс ще бъде превеждан още на същия или следващия ден след мотивирано искане, като министерството твърди, че и в момента се процедира по този начин.

Мярката е временна и се прилага до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г., става ясно още от съобщението на МФ. В обхвата ѝ не попадат общинските училища, тъй като на общините в пълен размер се предоставят всички лимити за делегираните от държавата дейности за юни, включително за образование.

Според синдикат „Образование“ обаче приемането на новия бюджет може да се забави дори до септември, а решението на финансовия министър Гълъб Донев е „явна демонстрация, че българското образование се превръща в необходимото зло“.

„Нулирането на сметките на държавните училища е прибързана и прекомерна мярка за преодоляване на ликвидните проблеми, пред които е изправена държавната хазна. Разбирам мотивите на МФ (няма годишен закон за бюджета и лимит за поемане на дълг), но не смятам, че този месец ситуацията е толкова драматична, че да се стига до изземване на средствата и на училищата“, написа по-рано днес във Facebook Красимир Вълчев, бивш министър на образованието в правителството „Желязков“.

Миналата сряда вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен за обсъждане в Народното събрание в първите дни на юли.

1 млн. евро са преведени на държавните училища за 2 дни

За последните два работни дни (5 и 8 юни) по сметките на държавните училища са преведени над 1 млн. евро, посочват от Министерството на образованието и науката. Оттам посочват, че е създадена организация, така че всеки допълнителен разход, който имат тези образователни институции, се заявява и обезпечава своевременно. Оттам уточняват, че засегнати са около 250 държавни училища – или около 10% от всички в системата. След приемането на държавния бюджет мярката ще бъде преустановена.

„Мярката се отнася до налични към момента неизползвани лимити в Системата за електронни бюджетни плащания и е част от общия механизъм за управление на публичните средства в условията на все още неприет държавен бюджет“, съобщават от МОН. Оттам също подчертават, че месечните лимити продължат да се превеждат ежемесечно към образователните институции както и досега.