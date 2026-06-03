Гълъб Донев обяви дефицит над 7,4% от БВП, ако не се вземат мерки

Към настоящия момент дефицитът е в размер на 7,4% от брутния вътрешен продукт (БВП) – над 8,5 млрд. евро, обяви по време на брифинг пред журналисти финансовият и вицепремиер Гълъб Донев. Той уточни, че това е дефицитът, без да се променят действащи политики и без да се приемат мерки за консолидиране на разходите. Той допълни, че има още 2,2 млрд. неразплатени плащания, „скрити по чекмеджета“, които са отлагани от 2024 г. и 2025 г.

Донев обясни, че тези 2,2 млрд. евро са за неразплатени, но фактурирани проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ и проекти, заложени в инвестиционната програма на общините (Приложение 3 от Закона за държавния бюджет)

Донев обяви, че данните, на база които ще е докладът на Европейската комисия за прекомерен дефицит, са за 2025 г., защото служебното правителство не е предоставило годишен доклад по изпълнението на националния средносрочен фискално-структурен план за периода 2025-2028 година.

Ръстът на дефицита той обясни със завишаване на разходите за заплати, социални плащания и компенсации, които не са були обвързани с източници за дългосрочното им финансиране. Според него инвестиционната политика на страната е била непоследователна и без визия за стратегическо развитие.

„Неефективното управление на публичните средства, корупционните практики, непрозрачните обществени поръчки и липсата на контрол върху разходите са увеличили допълнително натиска върху бюджета“, каза още той.

„Всичко това води до преосмисляне на дефицита за 2025 г. – дали той е в рамките на 3%, дали е в рамките на 3,5% от БВП. Както виждате, разчетите показват, че това не е така. Това е реалната истина. Предстоят ни трудни решения. Предстоят ни мерки, които са непопулярни. Предстои ни да изпием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното правителство“, каза Донев.

Ако обществото е готово да понесе мерките

Бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен в Народното събрание в първите дни на юли, обяви финансовият министър.

Дали може дефицитът от 7,4% да бъде свит до 3%, зависи от това какви мерки ще бъдат предложени да бъдат реализирани със Закона за държавния бюджет на Република България, каза Донев.

„Ако приемем и обществото е готово да понесе мерките – на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвързване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна брутна работна заплата за страната, към размери на минимална работна заплата. Разбира се, трябва да има структурна промяна и консолидиране на държавната администрация. Трябва да има съответно ограничаване на държавните разходи, независимо от това с какъв произход са“, каза Донев.

Той обаче отказа да посочи с какви параметри ще бъде внесеният от редовното правителство бюджет за 2026 г., като допълни, че в него ще има мерки, свързани както с разходната, така и с приходната част. Донев беше категоричен, че данъци и осигурителни вноски няма да се вдигат.

„Има възможност за допълнителен приход от сива икономика. Ще има промени и мерки, които да доведат до повече приходи в хазната. Ще има изместване и на акцизния календар за тютюневите изделия. Ще имаме и мерки, които ще бъдат насочени към други приходни източници, които да подпомогнат мерките, свързани с разходната част, така че с приходните мерки да облекчим частта на разходните мерки“, каза Донев.

Той говори и за окрупняване на структури и закриване на неефективни структури, но отказа да даде конкретни примери. Ефектът от тези мерки обаче ще се усети едва през 2027-2028 г.

Нов таван на дълга е „неизбежен“

„Новият дълг е неизбежен“, каза още финансовият министър и допълни, че на днешното си заседание правителството е взело решение за таван от 3,8 млрд. евро.

Той посочи, че такова решение е имало и редовното правителство през декември 2025 г., но не е влязло за разглеждане в Народното събрание. Той обвини служебното правителство, че също не е внесло такова предложение, знаейки какво е състоянието на публичните финанси. По думите на Донев „без тези 3,8 млрд. евро ще имаме проблем с пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли“, както и с разплащанията по НПВУ.