Мъск загуби делото срещу OpenAI, но Алтман може би изгуби Wall Street

Всички сме участвали в срещи, които „можеха да бъдат просто имейл“, така че защо да няма съдебен процес с жури, който можеше да бъде просто задача за някой модел с изкуствен интелект?

Можехме да попитаме „Може ли Илон Мъск да съди OpenAI за нарушение на договор?“ преди триседмичния цирк във федералния съд в Оукланд, щата Калифорния, пише колумнистът на Bloomberg Дейв Лий. „Не“, щеше да бъде отговорът. „Твърде късно е.“

Това беше скучната присъда на журито относно усилията на Мъск да съди Сам Алтман, OpenAI и Microsoft за превръщането на OpenAI от неправителствена организация в търговско дружество – или „кражба на благотворителна организация“, както Мъск го формулира повече от десетина пъти, докато даваше показания като свидетел. На журито му отне около два часа, за да реши единодушно, че давностният срок за исковете на Мъск е изтекъл. Съдията се съгласи и това беше всичко. (Адвокатите на Мъск обещаха да обжалват, но не уточниха какво ще изтъкнат.)

В началото на процеса предположих, пише авторът, че да се поиска от журито в Оукланд да избира между Мъск и Алтман е като да му бъде поискано да избере между „шамар по лицето или удар с коляно в слабините“. Достатъчно проницателно, членовете на журито предпочетоха да избегнат и двете. Но макар че те пропуснаха възможността да дадат присъда за почтеността на Алтман при създаването на OpenAI, Уолстрийт все още може да го направи.

Ако има поне едно ценно нещо, което може да се извлече от процеса, то е все по-тъмният облак над въпроса доколко подходящ е Алтман за ръководител на една от най-важните компании в света. Особено показателно беше в течение на трите седмици колко от най-ранните съюзници на Алтман сега изглежда, че не искат да имат нищо общо с него.

Да, Алтман и OpenAI „спечелиха“ делото. Въпреки че има възможност за обжалване, решението изглежда е отблъснало непосредствената заплаха, че OpenAI в сегашния си вид ще бъде разпусната, което би провалило предполагаемо едно от най-доходоносните първични публични предлагания в историята. Това е добра новина за Алтман и добра новина и за пазарите. Кой знае какви незабавни вторични последствия би имало, ако един от инвеститорите с най-големите планове в изчислителна мощност за изкуствен интелект бе изправен пред ликвидация.

И все пак, Мъск би бил отчасти победител дори и при загуба поради отвличането на вниманието и увреждането на репутацията върху OpenAI, докато лабораториите за изкуствен интелект – включително собствената компания на Мъск – се насочват към публичните пазари.

Беше ли Мъск представен в съда като ненадежден, лицемерен и репресивен? Изглеждаше ли той дързък и конфликтен на свидетелското място? Разбира се. Но инвеститорите вече знаят какво получават с Мъск. Все още се опитват да опознаят Алтман.

Петима свидетели се изправиха на свидетелското място, за да поставят под съмнение честността на Алтман, посочи адвокатът на Мъск Стивън Моло в заключителната си реч. „Хора, които са работили с него, го нарекоха лъжец под клетва – а това е много силна дума“.

Журито изслуша откъси от бележка от 52 страници, написана от съоснователя и бивш близък приятел Иля Суцкевер до борда на OpenAI, в която той описва Алтман като проявяващ „постоянен модел на лъжене, подкопаване на своите мениджъри и настройване на мениджърите един срещу друг“. Мира Мурати, бивш главен технологичен директор на OpenAI, казва в бележка до Алтман, че управлението му „генерира хаос и нестабилност“.

Настоящият президент на OpenAI, Грег Брокман, не се представи много по-добре – личните му дневници разкриват особено силния му фокус върху това да увеличи собственото си състояние в момент, когато OpenAI се представяше като компания за изкуствен интелект, разработваща технологии в полза на човечеството. „Какво ще ме доведе до 1 млрд. долара?“, пише Брокман през 2017 г. (Днес делът му в OpenAI струва почти 30 млрд. долара, както стана ясно в съда.)

OpenAI беше представена и като компания, която е в пълен хаос. „По мое мнение, това беше аматьорска работа“, каза Сатя Надела, главен изпълнителен директор на Microsoft, когато си спомни дните около драматичното уволнение на Алтман през 2023 г., когато Microsoft се опита да успокои собствените си инвеститори, че стратегията ѝ за изкуствен интелект не се разпада.

През целия процес Microsoft се опита да се дистанцира от почти цялата история на създаването на OpenAI. Днес Microsoft прави всичко възможно, за да отдели собствената си съдба от тази на OpenAI, като преговаря за преразглеждане на влошеното партньорство между двете фирми.

Никога няма да разберем дали Алтман е успял да убеди журито с думите си: „Вярвам, че съм честен човек.“ Но Wall Street може да вземе този въпрос под внимание, ако и когато компанията се опита да излезе на борсата. Може би инвеститорите биха предпочели по-спокойни води. Докато процесът вървеше, конкурентната компания за изкуствен интелект и кандидат за IPO Anthropic беше заета с приключването на кръг на финансиране от 30 млрд. долара, който я оцени на 900 млрд. долара – изпреварвайки OpenAI.